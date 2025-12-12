“Tour de la Gratitud”: Javier Milei viaja a Córdoba con la mira puesta en 2027

El presidente Javier Milei en su anterior visita a Córdoba. Foto: Presidencia - NA

Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, encabezarán este vieres desde las 18 en Córdoba una nueva jornada del “Tour de la Gratitud”.

El encuentro tendrá lugar en la intersección de las calles San Lorenzo e Ituzaingó de la capital provincial, donde el presidente y la conductora nacional del partido “agradecerán personalmente el acompañamiento de los cordobeses durante las últimas elecciones”, informó LLA en un comunicado.

La actividad forma parte de la recorrida federal que LLA está llevando adelante en todo el país para “reencontrarse con sus seguidores y fortalecer la agenda política y territorial del espacio”.

El “Tour de la gratitud” de LLA había comenzado semanas atrás cuando Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvieron en Corrientes.

La nueva visita a la provincia figura en la agenda del mandatario luego de su viaje exprés a Oslo, Noruega, tras asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.

Javier y Karina Milei en Oslo, Noruega, para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Foto: via REUTERS

Además de su hermana, el presidente estará acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el jefe de bloque del sello en la Cámara Baja y referente violeta en la provincia, Gabriel Bornoroni.

Córdoba, bastión libertario

Será la segunda visita de Milei a Córdoba en menos de una semana, debido a que el pasado sábado protagonizó la presentación de los aviones caza F-16 en Río Cuarto.

La de este viernes será la primera vez que el mandatario se sume a estas actividades de agradecimiento a los votantes que le dieron la victoria en las elecciones legislativas de octubre, donde el oficialismo consiguió nivelar fuerzas en Congreso.

Allí La Libertad Avanza cosechó el 42,35% del apoyo detrás de la figura de Gonzalo Roca -que también estará presente- lo que le permitió sumar cinco bancas en la Cámara de Diputados.

Tras la estrategia desplegada por Karina Milei, los libertarios lograron imponerse por sobre el espacio del exgobernador Juan Schiarretti, Provincias Unidas, que sacó el 28,32%.