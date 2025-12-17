Comisión Nacional de Energía Atómica: renunció el presidente Germán Lavalle y el Gobierno ya eligió a su reemplazante

La salida de Germán Lavalle al frente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se dio en medio de un proceso de reorganización en áreas estratégicas ligadas a la energía y producción tecnológica en Argentina. Quién es Martín Porro, el nuevo titular.

Martín Porro asumirá como el nuevo presidente en lugar de Lavalle. Foto: Argentina.gob.ar

El presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Germán Lavalle, presentó su renuncia al cargo y el Gobierno nacional ya confirmó quién ocupará su lugar. Su salida se produce en medio de un proceso de reorganización en áreas estratégicas vinculadas a la energía y a la producción tecnológica del país, como la del nuevo secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli.

Desde el Ejecutivo informaron que aceptaron la renuncia de Villén y el ingeniero Martín Porro fue designado como nuevo presidente del área. La designación se oficializó mediante un comunicado por parte del organismo, que además subrayó la necesidad de continuar con los proyectos en curso y fortalecer la política nuclear argentina.

La renuncia de Lavalle se dio en un contexto donde el Gobierno subrayó la importancia de la energía nuclear dentro de su matriz energética y de innovación. En los últimos años, este sector ganó protagonismo por su potencial como fuente de energía de base y por su vínculo con la industria científica y tecnológica.

“Todo lo anterior se ha logrado con el trabajo de muchos y con un esfuerzo por el orden y la austeridad administrativos que, entre otras cosas, ha permitido un importantísimo avance en el Índice de Transparencia. Por supuesto queda mucho por hacer, pero el sector nuclear argentino cuenta con un bien ganado prestigio internacional que le permitirá al país continuar con su desarrollo tecnológico al servicio de todos los habitantes”, indicaron en el comunicado.

El anuncio se realizó este miércoles 17 de diciembre. Foto: Diario YA

“Su designación inaugura una nueva etapa que buscará potenciar al máximo las capacidades del sector, reorganizando y eficientizando los recursos estratégicos de esta Comisión. Ha participado, coordinado y liderado proyectos vinculados con la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de diversas instalaciones nucleares de la propia CNEA y del sector nuclear argentino en general”, sostuvieron sobre Martín Porro.

La asunción de Porro al frente de la Comisión Nacional de Energía Atómica fue bien recibida por actores del sector que destacaron su experiencia técnica y su conocimiento del área. Fuentes oficiales señalaron que su gestión buscará “garantizar la continuidad de los proyectos prioritarios” y “asegurar un enfoque moderno y seguro” en las políticas nucleares.

Con este movimiento en la conducción de la principal agencia nuclear del país, el Gobierno apuesta a dar certidumbre institucional y a consolidar la agenda en materia científica y energética, en un momento en que la demanda por energías alternativas y fuentes de generación confiables se mantiene como tema relevante en la agenda pública.

La Comisión Nacional de Energía Atómica instala sistemas de energía solar en la Antártida Argentina. Foto argentina.gob.ar

Qué es la Comisión Nacional de Energía Atómica

La Comisión Nacional de Energía Atómica es el organismo responsable de planificar y ejecutar las políticas públicas en materia nuclear en la Argentina, tanto en aspectos civiles como científicos. Entre sus funciones, se encuentran la investigación en física nuclear, el desarrollo de tecnología asociada, la operación de instalaciones y la vigilancia de la seguridad en el uso de materiales radiactivos.

El área asesora al Gobierno en política nuclear y aplicando la tecnología atómica para el beneficio social, abarcando sectores como la energía, salud, agroindustria y educación, mediante la exploración de uranio, producción de combustibles y aplicaciones en radioisótopos, con centros de investigación en varias provincias.