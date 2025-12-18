El abogado de la CGT realizó un contundente análisis de la reforma laboral: “¿Alguien en esta sala cree que este proyecto moderniza?"

En la Comisión de Trabajo y Presupuesto de la Cámara de Senadores, Pablo Topet, abogado de la CGT, profundizó en torno al proyecto de reforma laboral que quiere implementar el Gobierno.

El letrado cuestionó la reforma laboral en la Comisión de Trabajo y Presupuesto del Senado. Foto: Captura de pantalla Senado Argentina

Pablo Topet asistió a la Comisión de Trabajo y Presupuesto de la Cámara de Senadores de este jueves 18 de diciembre. En la antesala de la marcha de la CGT, el abogado del gremio fue contundente a la hora de analizar el proyecto de reforma laboral que busca aprobar el Gobierno y consideró que no tiene ni un punto de modernización. “¿Esto jurídicamente es posible hacerlo? Yo creo que no", dijo.

“Se habilitan mecanismos de disponibilidad colectiva e individual. Desde la legislación de Nueva Zelanda de 1991 que no vemos en la experiencia comparada normas que permitan disponibilidad individual de derechos establecidos en ley por la propia Constitución Nacional”, sostuvo en un pasaje de su relato.

“En materia de derecho colectivo, el texto es profundamente anti sindical. Es grave. La libertad sindical es un derecho fundamental. Permite una hipótesis de compensación en el plano de lo colectivo, es un espacio de igualdad y por eso es un derecho humano fundamental. El texto agrede a todo el universo de la libertad sindical. Agrede al sujeto y lo priva de mecanismos de acción”, indicó.

“Es una involución fenomenal. Inadmisible. Se incorporan normas sobre niveles de negociación. Eso es parte de la autonomía sindical. Se prefiere una unidad menor, en una estructura como Argentina también es una regresión fenomenal. Se pone un límite a la ultraactividad de las normas obligacionales ¿Para qué? ¿Cuál es la explicación? Se permite que se suspendan los efectos de convenio ya homologados. El Ministerio de Trabajo estaría facultado para privar de efectos a un convenio colectivo que ya ha sido homologado", precisó.

“¿Esto jurídicamente es posible hacerlo? Yo creo que no. Lo dice la propia Constitución Nacional. Lo dice la Corte Suprema“, soltó mirándola a Bullrich y a todos en el recinto. ”¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberían hacer ustedes? ¿Alguien en esta sala cree que este proyecto moderniza? ¿Alguien puede defender seriamente que este es un proyecto que moderniza alguna institución del derecho laboral? Creo que no“, lanzó.

En última instancia, dejó en claro qué fue lo que le faltó al proyecto, independientemente de su rechazo claramente plasmado en la Comisión de este jueves. “Gestión algorítmica. Un proyecto que moderniza que no tiene una palabra de algoritmo”, dijo en primera instancia.

La concentración arranca desde Plaza de Mayo. Foto: Prensa Red

“Privacidad: no tiene una palabra que viene a imponer la modernidad. Teletrabajo: la mitad de la Argentina teletrabaja, derogamos la ley y no hay un texto alternativo. Soberanía del tiempo de trabajo para el trabajador, no para el empleador. El Convenio 190... ¿qué pasó, nos olvidamos? Licencias parentales: ¿la familia es igual? ¿No tenemos que tratar este tema? ¿No es moderno? ¿Se nos olvidó? Participación en Ganancias se suprime“, concluyó cuando Bullrich lo frenó porque se había acabado su tiempo.