La CGT quiere judicializar la reforma laboral de Milei: estos son los artículos clave que analiza impugnar

Tras la masiva movilización del gremio el pasado jueves 18 de diciembre, ahora se supo qué pasos a seguir tendrá en consideración en contra de la reforma laboral. Los detalles.

El gremio se opone a la reforma laboral del Gobierno. Foto: Noticias Argentinas

La Confederación General del Trabajo (CGT) intensificó su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y anticipó que está evaluando la presentación de acciones judiciales para impugnar partes de la iniciativa ante la Corte Suprema de Justicia, en caso de que el Congreso avance en su tratamiento y aprobación sin modificaciones. La central obrera también ratificó que no descartará ninguna vía legal para cuestionar la normativa si entiende que vulnera derechos laborales consagrados.

Según consignaron fuentes sindicales, la CGT analiza iniciar un reclamo de inconstitucionalidad o diversas medidas judiciales que permitan frenar el avance de partes del proyecto, incluso antes de su sanción definitiva. El planteo se basa en una lectura del texto actual que, a juicio de los gremios, contiene vacíos y disposiciones que podrían afectar derechos laborales básicos y normas de orden público.

Desde la central obrera explicaron que identificarán específicamente los artículos que objetarán ante los tribunales. Entre los puntos que más preocupan a la CGT está el tratamiento de cuestiones vinculadas a la jornada laboral, los sistemas de indemnizaciones, la flexibilización de condiciones de trabajo y las herramientas como el llamado “banco de horas”, que permitiría compensar el exceso de tareas en ciertos días con jornadas reducidas en otros períodos.

La movilización se concentró en Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

La postura de la CGT no es nueva: desde que se conoció el borrador de la reforma laboral, sectores sindicales y movimientos sociales expresaron su rechazo tanto en la vía parlamentaria como en las calles, con movilizaciones y pronunciamientos públicos que se pudieron observar en la movilización del pasado jueves 18 de mayo concentrada en Plaza de Mayo. La cúpula de la central sostiene que el proyecto oficial, tal como está redactado, implicaría un retroceso en las garantías laborales y abriría la puerta a situaciones de mayor precariedad en el mercado de trabajo.

El avance de la reforma laboral en el Congreso está siendo seguido de cerca por distintas organizaciones sindicales y profesionales del derecho laboral. Ante la posibilidad concreta de que el texto sea aprobado sin cambios sustanciales, la CGT evalúa que su presentación judicial se apoye en fundamentos constitucionales y normativos, buscando demostrar que ciertas disposiciones entran en conflicto con derechos protegidos por la Carta Magna y la legislación laboral vigente.

Aunque los detalles de las acciones concretas aún no fueron formalizados, voceros de la organización señalaron que la decisión de acudir a la Justicia responde a la “gravedad institucional” que, según ellos, tendría la aprobación de la reforma tal como fue redactada en comisiones. Hasta el momento, las autoridades de la CGT no hicieron públicos los escritos o recursos específicos que presentarían, pero ratificaron que cualquier instrumento legal que esté a su alcance será evaluado para defender los derechos de los trabajadores frente a lo que consideran un avance de medidas regresivas.

Paro nacional en Argentina: las posibles fechas de una masiva movilización en contra de la reforma laboral tras la advertencia de la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) se congregó desde la Plaza de Mayo durante la jornada del jueves 18 de mayo en rechazo a la reforma laboral que busca aprobar el Gobierno de cara a 2026. En el acto que encabezaron sus dirigentes, lanzaron una advertencia a Javier Milei por un posible paro nacional en caso de aprobarse el proyecto de ley.

Las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores realizaron un tratamiento del proyecto en la mañana del jueves 18. Luego de casi tres horas, Patricia Bullrich dio lugar a un cuarto intermedio para luego anunciar que la reforma laboral se tratará el 10 de febrero.