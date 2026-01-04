Gastón Granados se refirió a la detención de Maduro: “Abre las puertas a la libertad, la democracia y la paz en Venezuela”

El intendente de Ezeiza se expresó sobre la operación llevada adelante por Estados Unidos contra el líder del régimen venezolano.

Gastón Granados en la inauguración de Sede del Comando de Patrullas Ezeiza

Gastón Granados, intendente de Ezeiza, se expresó luego de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, luego de un operativo llevado adelante por Estados Unidos.

“Celebro la exitosa operación que abre las puertas a la libertad, la democracia y la paz en Venezuela”, indicó el líder distrital. Y sumó su deseo: “Que pronto el pueblo venezolano encuentre su merecido destino”.

Deseo que pronto el pueblo venezolano encuentre su merecido destino 🇻🇪 ✌️!! — Granados Gastón (@GranadosGaston) January 3, 2026

La operación en contra de Nicolás Maduro en Venezuela

Trump informó este sábado que su país llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” e indicó que “su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.

Horas después, el mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte de Nueva York, para ser trasladado, según medios locales, en un helicóptero al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn.

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

Trump explicó que un equipo estadounidense controlará Venezuela trabajará junto al pueblo venezolano para facilitar la transición tras la detención de Maduro y su esposa y añadió que están establecidos en el país para quedarse hasta asegurar el fin del chavismo y una “transición apropiada”.