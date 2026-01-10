Javier Milei y Diego Santilli. Foto: X @diegosantilli

Las negociaciones para aprobar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei comenzaron formalmente en los últimos días, con movimientos por parte de funcionarios del Ejecutivo y de espacios dialoguistas para cerrar acuerdos y construir mayorías que permitan sancionar el proyecto durante el tramo de sesiones extraordinarias previsto para febrero. El oficialismo busca consolidar apoyos y anticipa concesiones clave para asegurar los votos necesarios.

En medio de ese proceso, el ministro del Interior, Diego Santilli, ya inició una ronda de visitas a gobernadores para lograr respaldos provinciales y medir el termómetro político. El funcionario comenzó en Chubut y tiene previsto encuentros con mandatarios de Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco, entre otros, en una estrategia para sumar voluntades en ambas cámaras.

Adorni y Santilli mantuvieron un encuentro con los gobernadores de Catamarca y San Juan. Foto: Presidencia

En simultáneo, en el Congreso avanzan contactos en torno al texto que obtuvo dictamen el pasado mes de diciembre 2025. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que el proyecto puede sufrir cambios en su redacción para facilitar consensos más amplios. “El objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios para llegar a los votos necesarios”, dijo Bullrich en diálogo con la prensa señalando que la iniciativa está abierta a ajustes para alcanzar apoyos.

El oficialismo parte de una base favorable en la Cámara Alta: cuenta con 21 votos propios y necesita sumar otros 16 para alcanzar el quórum y aprobar la ley en el recinto. El espacio de negociación incluye a senadores radicales, algunos vinculados a gobernadores provinciales y legisladores peronistas disidentes que podrían aportar voluntades si se ajustan ciertos puntos del proyecto.

Sesiones extraordinarias en el Congreso. Foto: NA

En Diputados, la fórmula también requiere acuerdos adicionales para asegurar el quórum y la aprobación de la reforma. El bloque oficialista, sumado a aliados como el PRO y el partido MID, aún no tiene garantizados los números necesarios, por lo que desde Casa Rosada buscan consolidar respaldos provinciales y acuerdos sectoriales para avanzar.

Uno de los puntos de mayor controversia que deberán resolverse en el debate es la posible modificación de aspectos tributarios ligados a la reforma, que preocupa a varias provincias debido al impacto que podría tener en sus ingresos por coparticipación. Según analistas parlamentarios, la disposición del Gobierno a ceder en ese capítulo podría ser determinante para inclinar la balanza a favor de la iniciativa.

El escenario parlamentario aún es incierto. Aunque el oficialismo se muestra optimista por el rol que podrían jugar los gobernadores y legisladores radicales aliados, la oposición reorganiza sus propias estrategias para limitar el avance del proyecto e incluso podría desafiar otros temas del calendario legislativo, como el tratamiento de decretos del Poder Ejecutivo. El resultado de estas negociaciones políticas definirá si la reforma laboral logra la mayoría necesaria para convertirse en ley en 2026 en la antesala de su tratamiento en próximo 2 de febrero.

Reforma Laboral: Adorni organiza una reunión de la famosa “mesa chica” para seguir con las negociaciones

Manuel Adorni convocó a los funcionarios del Gobierno de la “mesa chica” para una reunión el próximo viernes 16 de enero, con el objetivo discutir los avances sobre las negociaciones por la Reforma Laboral. El Poder Ejecutivo pondrá en marcha los mecanismos que le permitan anotarse un nuevo triunfo legislativo, el primero de 2026, luego de haber cerrado diciembre con la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

La reunión se llevará adelante en la planta baja de Balcarce 50 y estarán presentes el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro del interior, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt. Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, todavía están en duda, ya que suelen participar de manera ocasional.

Manuel Adorni, Luis Caputo y Diego Santilli se reunieron con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Algunos de los alfiles designados para el despliegue de la estrategia ya movieron sus cartas: la ex ministra de Seguridad anticipó que convocará a una comisión que funcionará a partir del próximo viernes 16 a cargo de la abogada Josefina Tajes para discutir y estudiar las objeciones de los sectores que proponen alternativas. El 26 de enero, los senadores debatirán sobre la temática con intención de poder dar lugar al tratamiento previsto para los primeros días del mes de enero.