El recorrido del reemplazante de Werthein dentro del mundo de la política. Foto: Noticias Argentinas

El canciller Pablo Quirno se reunió con Leandro Rizzuto, embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el marco de una visita oficial al país que se extenderá hasta el jueves 15 de enero. El encuentro forma parte de una agenda diplomática destinada a fortalecer los vínculos bilaterales entre Argentina y Estados Unidos, incluyendo prioridades compartidas como el comercio regional y la seguridad hemisférica.

Rizzuto llegó al país con actividades programadas junto a funcionarios de distintos ministerios con el objetivo de “avanzar en prioridades compartidas entre ambos gobiernos”, las cuales abarcan desde el desarrollo de mecanismos de cooperación hasta iniciativas conjuntas en políticas regionales. El contexto de esta visita se inscribe en un momento de profundo alineamiento geopolítico entre Buenos Aires y Washington que se manifestó en distintos foros internacionales.

El embajador de Estados Unidos ante la OEA visitó Argentina. Foto: Stylo 101.1

En el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por ejemplo, funcionarios argentinos respaldaron acciones norteamericanas en materia de seguridad regional, como la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela, un hecho destacado por diplomáticos de ambos países.

Argentina y Estados Unidos ya llevan adelante otros ejes de cooperación. Fuentes diplomáticas señalan que existen negociaciones avanzadas en materia de comercio y de inversiones, con un “Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión” que fue anunciado en 2025 con el objetivo de reducir aranceles y ampliar el acceso a mercados para bienes y servicios entre ambas naciones.

Pablo Quirno, canciller. Foto: via REUTERS

Además, el fortalecimiento de los lazos se tradujo en intercambios institucionales frecuentes. El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, ya mantuvo reuniones con funcionarios de la administración nacional desde su llegada al país, participando incluso de actos oficiales y encuentros con distintos ministros, lo que refleja un nivel de interacción diplomática sostenido.

La agenda de Quirno con Rizzuto se dio en medio de un contexto internacional donde Argentina busca consolidar su presencia en espacios multilaterales y ampliar oportunidades de cooperación estratégica con Estados Unidos en áreas que incluyen no sólo comercio e inversiones, sino también seguridad regional y coordinación en organismos internacionales.

Quién es Leandro Rizzuto, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA)

Leandro Rizzuto Jr. es el embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), nombrado por el presidente Donald Trump y confirmado por el Senado estadounidense en octubre de 2025 para representar a Washington en el principal foro político del hemisferio. Antes de asumir este cargo, Rizzuto tuvo una trayectoria como diplomático y empresario: se desempeñó como Cónsul General de Estados Unidos en Bermuda y acumuló años de experiencia gerencial en sectores productivos internacionales, posicionándose también en el ámbito de políticas públicas y cooperación regional.

Su visita a Argentina entre el 12 y el 15 de enero se enmarca en una agenda oficial que incluye encuentros con autoridades de Cancillería, Defensa y Seguridad, con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral en el marco de la OEA y avanzar en prioridades compartidas, como la facilitación del comercio regional, el refuerzo de la seguridad hemisférica y la ampliación de asociaciones para la prosperidad regional. La llegada de Rizzuto reflejó el interés de ambos gobiernos por consolidar vínculos políticos y técnicos en un contexto de coordinación en temas multilaterales y de relaciones Washington-Buenos Aires.