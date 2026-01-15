Gustavo Gabriel Rivara, argentino detenido en Venezuela. Foto: Redes sociales

En el marco de la liberación de presos políticos de Venezuela, el Gobierno advirtió sobre un “subregistro” en la cifra de ciudadanos detenidos y reveló la identidad de uno de ellos, Roberto Baldo, que se suma a los casos de Nahuel Gallo y Germán Giuliani y un tercero ya liberado.

“Los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados. Como en toda dictadura, la información real se oculta: se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”, expresó Patricia Bullrich en X, al comunicar la identidad del argentino-venezolano y pedir “su pronta liberación”.

La senadora compartió una publicación de la referente de la oposición venezolana en Argentina y secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, Elisa Trotta, quien reveló que Baldo, junto a su esposa española-venezolana, Montserrat Espinosa, “están secuestrados por la dictadura chavista desde finales de 2024”.

Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires, Trotta advirtió que el número total de argentinos detenidos se elevaba a cinco, previo a la liberación del ciudadano argentino-israelí Jacob Harari.

Yacoov Harari, preso político argentino liberado en Venezuela. Foto: La Patilla

En tanto, el quinto caso argentino fue identificado por la prensa como Gustavo Gabriel Rivara, presuntamente detenido en El Helicoide.

El hombre tiene 52 años y estaba domiciliado en Castelar, en la provincia de Buenos Aires, antes de salir de Argentina y dirigirse hacia el caribe