Javier Milei, Karina Milei y Gianni Infantino Foto: Presidencia/NA

Javier Milei continúa con su agenda internacional en Davos, Suiza, mientras se lleva a cabo el Foro Económico Mundial con múltiples invitados. En este caso, se reunió con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, previo a la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz impulsado por el primer mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.

En las imágenes se lo ve al líder libertario junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, posando con los pulgares arriba junto al titular de la FIFA.

Javier Milei y Gianni Infantino Foto: NA

Cómo fue el encuentro entre Javier Milei e Gianni Infantino

El encuentro entre Milei e Infantino se dio en Davos donde luego Donald Trump puso en marcha el citado consejo destinado a conseguir acuerdos para frenar los conflictos en zonas de guerra y bregar por la paz en el mundo.

Este nuevo organismo tiene como principal objetivo conseguir acuerdos para frenar los conflictos en zonas de guerra y bregar por la paz en el mundo.

Trump y Milei firmaron el Consejo de La Paz. Foto: REUTERS

Los temas abordados no han trascendido a los medios, pero el saludo entre el presidente argentino y el dirigente de la FIFA quedó inscripto en los vínculos formales entre el Gobierno argentino y autoridades del deporte internacional.

Causa AFA: cómo sigue la investigación

En las últimas horas, la asociación presentó un informe ante la Inspección General de Justicia (IGJ) con intención de clarificar sus balances contables ante el organismo de control. Sin embargo, en Casa Rosada no descartan la posibilidad de presentar una nueva denuncia a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presuntas nuevas irregularidades.

Lo cierto es que la tensión entre el Gobierno y la AFA escala día a día desde hace semanas. “No hay otro Gobierno que haya ido contra la AFA como lo hizo nosotros”, se jactó ante la agencia Noticias Argentinas un importante interlocutor de la mesa chica del libertario.

Allanamientos en la AFA por la causa Sur Finanzas. Foto: NA

Esta mañana, los hermanos Milei enviaron un mensaje directo a la asociación al fotografiarse junto a Infantino, en la previa a la firma de la carta fundacional de Consejo de la Paz creado por el mandatario republicano.