Salud del Dibu Martínez antes del debut de la Selección argentina en el Mundial: un gesto de dolor encendió las alarmas

Emiliano "Dibu" Martínez Foto: REUTERS

Emiliano “Dibu” Martínez protagonizó un momento de preocupación durante el entrenamiento de la Selección argentina de cara al debut del Mundial 2026 al mostrar un evidente gesto de dolor en su primer trabajo sin vendaje tras la lesión sufrida en uno de los dedos de su mano derecha.

La situación fue captada por las cámaras presentes en el predio mientras el arquero realizaba ejercicios específicos junto al resto de sus colegas del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Dibu Martínez y un futuro incierto en Aston Villa Foto: Instagram @emi_martinez26

En una de las acciones de la práctica, Martínez se lanzó para desviar una pelota utilizando justamente su mano derecha, la zona afectada por la lesión. Tras completar la atajada, el marplatense evidenció una mueca de dolor que rápidamente llamó la atención de quienes seguían el entrenamiento.

El arquero campeón del mundo había trabajado en los últimos días con un vendaje protector para resguardar el dedo lesionado, pero en esta ocasión se presentó sin esa protección, una señal positiva respecto de su recuperación.

Preocupa la lesión del Dibu Martínez Fuente: NA

Desde el cuerpo técnico mantienen la tranquilidad y consideran que las molestias forman parte del proceso normal de recuperación, especialmente luego de una lesión en una zona tan sensible para un arquero.

Martínez completó el resto de la práctica junto a sus compañeros y no mostró dificultades para continuar con los ejercicios programados, por lo que no hubo necesidad de interrumpir su participación en el entrenamiento.

Messi compartió un video con una canción del Indio Solari a días del debut del Mundial que emocionó a los hinchas

Lionel Messi revolucionó las redes sociales al compartir un video de los entrenamientos de la Selección argentina musicalizado con una canción del Indio Solari, en plena preparación del equipo de Lionel Scaloni para el debut en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El capitán argentino eligió “Encuentro con un ángel amateur”, tema que Solari presentó en 2021 junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. La publicación generó una gran repercusión entre los hinchas y fue interpretada por muchos como un gesto cargado de simbolismo en la previa de la Copa del Mundo.