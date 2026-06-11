Manuel Adorni comunicó que presentará el informe de gestión del Gobierno en la Cámara de Senadores

Manuel Adorni. Foto: NA

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que concurrirá en julio a brindar su informe de gestión en el Senado, luego de los pedidos del peronismo y del PRO para que concurra a exponer ante la Cámara Alta. “Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno”, escribió en sus redes sociales oficiales.

La presencia de Adorni fue reclamada por el interbloque peronista, que conduce José Mayans, y por el PRO, que preside el macrista Martín Goerlingo Lara. El funcionario nacional concurrirá al Senado luego de haber presentado su declaración jurada donde reconoce haber ganado unos USD 300.000 con Bitcoin.

El jefe de Gabinete también admitió haber omitido 500.000 dólares en sus declaraciones juradas anteriores, producto de supuestas inversiones de dinero.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. Foto: NA

La palabra de Victoria Villarruel

Victoria Villarruel pidió que “se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional”, en una nuevo capítulo del enfrentamiento que mantiene con el Gobierno Nacional.

“Asimismo estoy convocando a Labor Parlamentaria el próximo miércoles para discutir este y otros temas”, dijo Villarruel, en relación a la reunión donde se discutirá el temario que se tratará en la sesión del próximo jueves para debatir pliegos judiciales y propiedad privada.

“El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo, el jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25”, añadió.

El informe de gestión de Adorni en Diputados

En su informe de gestión en la Cámara Baja, muchas de las preguntas de los diputados estuvieron vinculados a su situación judicial. “No existió delito en la invitación de mi esposa cuya comitiva oficial fue aprobada por decreto”, consideró. “La decisión sobre la invitación una cuestión discrecional de presidencia”, agregó Adorni.

“Quieren asemejar el gasto privado con el gasto publico y las actividades de mi vida privada con actos de gobierno. Ni constitucional ni penal ni civilmente con comparables. Quiero dejar en claro que he afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y únicamente se circunscribieron en situaciones personales y de mi círculo familiar, no se trataron de viajes financiados por terceros en el marco del decreto 1179/2016 ni obsequios de ningún tipo”, sostuvo.

Adorni negó las acusaciones en Diputados y aseguró que no renunciará: “Estoy acá dando la cara”

“Además, en todos los casos intervinieron la Dirección General de Migraciones, la Dirección General de Aduanas o la Policía de Seguridad Aeroportuaria y se llevaron a cabo todos los registros correspondientes. El Estado Nacional no registra ningún pago de costos de mis viajes e informé siempre el caracater privado y propio de mis erogaciones. las manifestaciones que se realizaron públicamente son tendenciosas y además falsas“, lanzó.

“No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, cerró Adorni en torno a su causa judicial. En tanto, destacó que Javier Milei “prometió un ajuste y bajar la inflación y lo hizo” y aseguró que “todas las fuerzas no kirchneristas nos acompañan en querer hacer un país serio”. Además, dijo que el Gobierno llevará a cabo “decenas de proyectos” desreguladores que llegarán al Congreso.