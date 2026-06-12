Cómo llegar en tren a la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor, el evento dulcero con entrada gratis

Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor en Mar Chiquita. Foto: marchiquita.tur.ar

La Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor vuelve con una nueva edición a Atlántida. Con tres jornadas dedicadas a los sabores más tradicionales de la región, el festival se realizará del 13 al 15 de junio, de 14:00 a 18:00, en la Plaza Héctor Berdasco, uno de los espacios más representativos de la Reserva Forestal Atlántida.

El evento, con entrada totalmente gratuita, busca promover la producción local y ofrecer una alternativa recreativa para vecinos y visitantes. Chocolates artesanales, alfajores de distintos estilos y propuestas para toda la familia serán parte de una celebración que ya se convirtió en un clásico de Mar Chiquita.

Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor en Mar Chiquita. Foto: marchiquita.tur.ar

Cómo llegar a la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor en Mar Chiquita

Llegar a Mar Chiquita desde la Ciudad de Buenos Aires es muy sencillo. A continuación, las diferentes opciones:

Tren + micro

Tren desde Constitución a Mar del Plata

Desde la terminal, tomar un colectivo o remis hacia Mar Chiquita o localidades cercanas

En micro

Desde Retiro salen servicios diarios: Santa Clara del Mar (la opción más frecuente) o Mar del Plata (combinar con un micro).

Duración : entre 5 y 6 horas

Empresas como El Cóndor, Plusmar o Rápido Tata suelen cubrir estos trayectos

En auto

Distancia aproximada : 380 km

Tiempo de viaje: entre 4 y 5 horas

Ruta recomendada:

Tomar la Autovía 2 (Ruta Provincial 2) hacia Mar del Plata A la altura de Coronel Vidal, salir hacia la Ruta Provincial 11 Continuar por la Ruta 11 en dirección norte hasta llegar a Mar Chiquita (zona de la albufera) o a localidades cercanas como Santa Clara del Mar o Atlántida

Qué hacer en la Fiesta del Chocolate y el Alfajor en Atlántida

El paseo por los stands será uno de los grandes atractivos de la propuesta. Allí, los visitantes podrán descubrir alfajores artesanales en múltiples versiones, chocolates de elaboración local y productos derivados que reflejan la identidad gastronómica del distrito. Cada puesto ofrece una oportunidad para conocer de cerca el trabajo de los productores y degustar sabores que combinan tradición e innovación.

Además del recorrido gastronómico, la programación incluirá actividades pensadas para todas las edades. Habrá cocina en vivo (una invitación a ver de cerca el proceso de elaboración), espectáculos para toda la familia, sorteos, un paseo de artesanos y diversas propuestas recreativas. De este modo, la fiesta se consolida como una alternativa ideal para disfrutar durante el receso turístico de junio, con opciones tanto para grandes como para chicos.

El Festival Itinerante del Chocolate y el Alfajor tiene lugar en Mar Chiquita. Foto: Prensa Mar Chiquita

Turismo en Mar Chiquita: una escapada con gastronomía y naturaleza

Desde la Secretaría de Turismo destacaron que la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor busca impulsar el trabajo de los emprendedores locales y fortalecer el movimiento turístico en las distintas localidades del distrito. La propuesta combina cultura, producción regional y la valorización de los espacios naturales, pilares clave para el desarrollo del destino.

Ubicada en un entorno forestal único, Atlántida ofrece el escenario perfecto para este tipo de encuentros: un espacio donde la gastronomía se vive al aire libre y en contacto directo con la naturaleza. La Plaza Héctor Berdasco, rodeada de vegetación y con el sello característico de la reserva, aporta el marco ideal para una experiencia que invita a relajarse, recorrer y disfrutar.

Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor en Mar Chiquita. Foto: marchiquita.tur.ar

De cara al fin de semana largo, la propuesta se presenta como una excelente opción para quienes buscan una escapada cercana, con actividades variadas y una fuerte identidad local. Atlántida volverá así a posicionarse como un destino atractivo dentro de la costa bonaerense, ofreciendo una combinación de sabor, entretenimiento y paisaje que promete convocar a visitantes de toda la región.

Con una fórmula que mezcla tradición gastronómica, producción local y contacto con la naturaleza, la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor se reafirma como uno de los eventos más dulces y convocantes del calendario turístico de Mar Chiquita.