Los funcionarios brindaron una conferencia de prensa. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

Manuel Adorni y Pablo Quirno encabezan una conferencia de prensa que comenzó a las 13.30 de este viernes 6 de febrero. El jefe de Gabinete y el ministro de Relaciones Exteriores brindaron detalles del acuerdo comercial con Estados Unidos} sellado entre Milei y Trump y respondieron preguntas ligadas a la agenda legislativa del Gobierno.

“Esto es nada menos que un hito histórico en este país. Consolida nuestro liderazgo regional y es el fruto de los esfuerzos diplomáticos de esta gestión con compromisos de inversión, acceso preferencial al mercado norteamericano para muchas de nutras industrias y consolida la relación bilateral estratégica”, dijo Adorni.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

“Incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1655 productos, entre otros beneficios. Apertura ganadora porque se va a poder quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas, como la de Buenos Aires. Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar sus productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias”, sumó el jefe de Gabinete.

Además, se refirió a la apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos. “Habilita las exportaciones de alto valor agregado y beneficia directamente a provincias como Córdoba y Santa Fe. También va a beneficiar a provincias mineras como Santa Cruz, Sa Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca”, indicó.

“Argentina le esta mostrando a América Latina que el camino hacia adelante es a través del capitalismo y el libre comercio, y no el estatismo proteccionista al que estuvimos sumergidos. Cerramos somos débiles, integrados somos verdaderamente grandes”, consideró.

Además, recordó la gestión anterior y sostuvo que “dejamos atrás el pasado de irrelevancia y grandilocuencia del kirchnerismo para ir hacia un futuro de seriedad y gestión en nuestras relaciones internacionales”. Sumado a eso, dijo que el acuerdo comercial con Estados Unidos deberá ser ratificado en el Congreso “donde los legisladores tendrán al responsabilidad de aprovechar esta oportunidad histórica para todos los argentinos”.

Por su parte, el canciller Quirno dijo que las inversiones realizadas serán “en función de un mejor marco normativo y regulatorio y a través del financiamiento de diferentes organismos estatales de Estados Unidos, como Lexin Bank o DFC, que van a apoyar a las empresas estadounidenses en profundizar sus inversiones en Argentina en sectores estratégicos para nosotros y Estados Unidos”.

“Participamos de la reunión ministerial en cuanto a minerales críticos, es algo muy importante estar sentado en esa mesa cuando Argentina tiene una proyección minera de estándar mundial que va a producir un enorme ingreso de dólares y exportaciones de materiales críticos de Argentina hacia el futuro. Todo esto vuelve a englobar la decisión del presidente de dar mayor libertad a los argentinos, de poder consumir productos mejores y más baratos. Las inversiones que vienen son federales. Nuestros recursos naturales están en las diferentes provincias”, sostuvo Quirno.