El presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), Demian Reidel, renunció este lunes tras quedar bajo sospecha de casos de corrupción. Foto: NA

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), Demian Reidel, renunció este lunes a su cargo.

Así lo confirmaron fuentes oficiales, que detallaron que Juan Martín Campos será el nuevo presidente del directorio y se hará cargo de su puesto.

El físico y economista presentó su renuncia este mediodía en medio de acusaciones internas por diferentes procesos licitatorios y de compras directas que se dieron en los últimos años y meses. No obstante, podría continuar como asesor, cargo al que renunció en julio del 2025 para integrar el directorio de la empresa.

El presidente Javier Milei y Demian Reidel. Foto: NA

La dimisión de Reidel se dio en medio de un proceso de renovación de autoridades, en la que solo prevaleció el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher.

Se trata de uno de los funcionarios claves para el proceso de privatización que desempeña la administración, que integra el ecosistema del asesor presidencial, Santiago Caputo.

De esta forma, luego de la asamblea de accionistas, el bioquimíco especializado en seguridad nuclear y reactores Juan Martín Campos liderará el directorio cuya vicepresidencia estará en manos del ingeniero químico Martín Porro, quien preside además la Comisión de Energía Atómica (CNEA).

Las direcciones estarán integradas por el abogado Diego Chaher; el ingeniero químico, Diego Garde, especialista en tecnología nuclear por el Instituto Balseiro; y Javier Grinspun, miembro designado por la CNEA.

A través de su cuenta de X, el secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Ramos Napoli, oficializó los cambios y celebró las nuevas designaciones.

“Me complace anunciar que en el día de la fecha, debido al traspaso de las acciones de la Secretaría de Energía a la Secretaría de Asuntos Nucleares, celebramos asamblea para designar al nuevo Directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A. el cual tendrá como mandato sostener los más altos estándares de seguridad y operación, completar la incorporación de capital privado y culminar la extensión de vida de Atucha I”, sostuvo.

“Agradezco a la gestión del directorio saliente y les deseo éxitos en sus próximos desafíos”, precisó.

Quién es Demián Reidel

Demián Reidel, quien este lunes renunció a la titularidad de Nucleoeléctrica, es licenciado en Física del Instituto Balseiro, tiene un máster en Matemática Financiera de la Universidad de Chicago y es investigador de Harvard. Fue dueño de un fondo de inversión en Estados Unidos y vicepresidente del Banco Central (BCRA) durante la gestión de Mauricio Macri.

Comenzó su carrera en el sector financiero en el área de investigación sobre mercados emergentes en el banco JP Morgan y luego estuvo a cargo del área de estrategia de deuda externa en mercados emergentes en Goldman Sachs.

Es cofundador del fondo de cobertura QFR Capital Management y se desempeña como profesor de posgrados en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). En 2019 fue nombrado investigador senior del Centro Mossavar-Rahmani de Negocios y Gobierno en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.