Se desarrolló en Casa Rosada a poco del tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado. Foto: Prensa Gobierno

La mesa política se reunió a las 10 de la mañana de este martes 10 de febrero en las oficinas del Ministerio del Interior, dentro de la Casa Rosada. El encuentro fue llevado a cabo en la antesala de la sesión por la Reforma Laboral prevista para el miércoles 11 en el Senado.

El objetivo del intercambio fue ajustar los últimos puntos del proyecto que se encuentra bajo revisión. El texto sigue siendo analizado puertas adentro y conversado con los aliados, que mantienen reparos especialmente sobre el capítulo impositivo, con énfasis en los cambios propuestos en el Impuesto a las Ganancias.

La senadora participó de la reunión de la mesa política en Casa Rosada. Foto: Noticias Argentinas

Uno de los participantes del encuentro confió a la Agencia Noticias Argentinas que se revisó el articulado de manera exhaustiva, punto por punto, motivo por el cual la reunión se extendió algo más de una hora y media. El primero en retirarse fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien dejó la Casa Rosada cerca de las 11 por “compromisos de agenda”.

El debate continuó luego bajo la coordinación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni -uno de los primeros en arribar-; la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que asistió acompañado por el referente del armado territorial, Eduardo “Lule” Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Casa Rosada. Foto: NA

También formaron parte del encuentro el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Finalizada la reunión, los dirigentes se retiraron sin brindar precisiones a la prensa sobre el contenido del proyecto. Desde el oficialismo, buscarán capitalizar un nuevo avance legislativo, aunque para lograrlo, deberán atender las objeciones de gobernadores y aliados parlamentarios que cuestionan distintos puntos del articulado.

Por último, se informó que a las 14 de este martes, Bullrich encabezará una reunión de Labor Parlamentaria para definir los detalles de la sesión prevista para el miércoles. Cabe destacar que también está en el horizonte el tratamiento del proyecto para bajar a 13 o 14 años la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, otra reforma que la Casa Rosada en vigencia lo antes posible: se estima que sea dictaminado en un plenario de comisiones en Diputados y el jueves 12 se debata en sesión.

Qué busca cambiar la Reforma Laboral

Los ejes principales de esta iniciativa se concentran en buscar una revisión integral del marco laboral actual y pretenden modificar las indemnizaciones; crear un “Fondo de Cese Laboral” mediante convenios colectivos; reducir contribuciones en las cargas patronales para fomentar la contratación formal; introducir la figura de “Colaborador Independiente”, bajo un régimen de autonomía sin relación de dependencia tradicional”.

Manifestación en la Plaza de Mayo en contra de la Reforma Laboral. Foto: EFE

También se incorpora un “Banco de Horas” como un nuevo sistema de flexibilidad horaria que permite compensar excesos de jornada en días posteriores, en lugar de abonar horas extras.

Los sindicatos manifestaron un fuerte rechazo, debido a que consideran que este proyecto “no sólo no genera puestos de trabajo, sino que impulsa la pérdida de derechos adquiridos”. Paralelamente, realizaron convocatorias para llevar adelante movilizaciones frente al Congreso desde este martes.