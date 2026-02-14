El gremio se opone a la reforma laboral del Gobierno. Foto: Noticias Argentinas

La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá en carácter de urgente para estructurar un potencial paro general en rechazo a la Reforma Laboral que recibió media sanción en el Senado el pasado miércoles 11 de febrero. El Consejo Directivo del gremio mantendrá un encuentro clave que se llevará adelante el próximo lunes 16.

La propuesta que gana terreno es convocar a un paro general de 24 horas el mismo día en que Diputados realice el tratamiento del proyecto de ley. La reunión se anticipó ante la posibilidad de que la Cámara Baja sesione el jueves 19, aunque por cuestiones logísticas, podría pasar al miércoles 25. Además, hay un consenso interno creciente de que “no alcanza con salir nuevamente a la calle”.

Movilización de la CGT. Foto: NA

El triunvirato integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo había previsto discutir el tema el miércoles 18, pero aceleró los tiempos frente a la presión de los sectores más duros y al riesgo de que otros espacios sindicales lanzaran una huelga por fuera de la central. “El triunvirato prefería no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados”, señalaron a Infobae desde un gremio de peso, mientras que allegados a la conducción aseguraron que “sus 3 integrantes tienen decidido el paro”.

El ala dialoguista, que predomina en la conducción, impulsaba una estrategia más moderada basada en negociaciones con bloques parlamentarios y contactos con el Gobierno para introducir cambios en el texto, aún con el apuro del oficialismo por convertir la iniciativa en ley. En ese esquema, la central apuesta a que el malestar en sectores del PRO y en partidos provinciales por modificaciones de último momento -como las vinculadas al pago de salarios, accidentes de trabajo y licencias por enfermedad- fuerce nuevas correcciones o incluso haga que el proyecto vuelva al Senado.

Miembros de la CGT. Foto: NA

En la CGT valoran haber preservado las cuotas solidarias y las contribuciones patronales para las obras sociales, pero mantienen el rechazo a los cambios sobre el derecho individual y colectivo. En un documento interno, afirmaron que la Reforma “es contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”, que vulnera el principio de progresividad y que no cumple con el criterio tripartito de la OIT. Sobre las licencias, advirtieron que “agrava la situación del trabajador que se enferma o se accidenta por motivo ajeno al trabajo al obligarle a transitar la enfermedad con una importante baja salarial”.

El debate interno también está atravesado por la presión de los sectores combativos, que ya lanzaron medidas propias: el Frente de Sindicatos Unidos con la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA anunció un paro con movilización al Congreso cuando se trate la ley, mientras que desde el ala dura plantean avanzar en un plan de lucha escalonado con paros progresivos por actividad. Ese endurecimiento incomoda a la conducción de la CGT, que busca evitar quedar asociada a hechos de violencia tras los incidentes frente al Congreso.

En ese contexto, el ánimo de la cúpula sindical oscila entre la resignación por el avance legislativo y la expectativa de que surjan resistencias en Diputados que obliguen a modificar el texto. La reunión del lunes 16 será clave para ordenar la estrategia, definir si la CGT convoca a un paro general y fijar su posicionamiento frente a una Reforma Laboral que califican como “regresiva y perjudicial para los trabajadores”, mientras en paralelo, preparan también el eje de la futura impugnación judicial.

Victoria Villarruel envió el proyecto de Reforma Laboral a Diputados tras la media sanción en el Senado: cuándo se debatirá

Victoria Villarruel envió a la Cámara de Diputados el proyecto de la Reforma Laboral que se aprobó con media sanción en el Senado el pasado miércoles 11 de febrero. De esta manera, Martín Menem ya cuenta con el documento y se espera que la sesión extraordinaria se lleve adelante a fines de febrero.

La demora en el giro del proyecto por parte de Victoria Villarruel respondió a que el dictamen firmado en diciembre tuvo alrededor de 50 cambios. Mientras tanto, Diputados ya giró al Senado los proyectos de Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur-Unión Europea aprobados el jueves 12 de febrero.

La funcionaria giró el proyecto de Reforma Laboral a Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Las sesiones extraordinarias del Congreso finalizarán el 28 de febrero, pero el oficialismo quiere tratar la Reforma Laboral en Diputados el jueves 26. Por el momento, la fecha no está confirmada y se espera que en los próximos días se den a conocer novedades en torno a la agenda legislativa.