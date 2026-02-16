El Ejército Argentino recibió el primero de los nuevos 48 camiones 4×4 Unimog U4000:

Camiones tácticos 4×4 Unimog U4000 del Ejército Argentino. Foto: Wikimedia Commons

El ministro de Defensa, Carlos Presti, viajó a Alemania para recorrer la casa matriz de Mercedes-Benz, donde pudo conocer los camiones militares todo terreno Unimog 4000, nueva adquisición que tendrá el Ejército Argentino.

“Visita histórica a la planta de Mercedes-Benz Special Trucks en Alemania. El Ministro de Defensa conoció la primera unidad del lote de 48 + 16 camiones militares todo terreno Unimog 4000 fabricados por Mercedes-Benz”, señaló la cartera en sus redes sociales.

De esta manera, después de medio siglo Argentina volverá a dotarse de vehículos militares de extrema robustez y larga durabilidad, además de gran capacidad para recorrer cualquier terreno.

El Ministro de Defensa Carlos Presti visitó la fábrica de Mercedes. Foto: Ministerio de Defensa

“Esta adquisición marca el inicio de un proceso de transformación en el Ejército Argentino, fortaleciendo una capacidad que beneficia a toda la Fuerza y mejora significativamente su movilidad y despliegue operativo”, continúa el comunicado para cerrar diciendo que es “un paso firme hacia la modernización”, añade el texto de Defensa.

Durante 2025, el Ejército Argentino impulsó un proceso de Evaluación Técnico Operacional (ETO), donde se pusieron en evaluación diferentes propuestas para renovar los camiones tácticos de la fuerza.

Durante el proceso fueron evaluados en diferentes terrenos operacionales diferentes modelos, como el Arquus VLRA, Renault Trucks D 4×4 y Tatra Force T-815. Finalmente, la pulseada la ganó el UNIMOG U4000 propuesto por la firma Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina S.A.U.

El Ministro de Defensa Carlos Presti visitó la fábrica de Mercedes. Foto: Ministerio de Defensa

De esta manera, la Dirección de Material del Ejército Argentino adjudicó la compra de un total de 48 nuevos camiones U4000 por un monto total de US$ 8.160.000. Es decir, un valor de US$170.000 por unidad.

Cómo son los nuevos camiones tácticos 4×4 del Ejército Argentino

El Unimog U4000 es sinónimo de robustez y confianza. Este 4x4 de Mercedes-Benz se destaca por su aptitud todoterreno, diseñada para superar obstáculos en los más diversos escenarios geográficos.

Gracias a su tracción integral 4×4, motor de 218 CV, transmisión manual de 8 velocidades con reductora y una capacidad de vadeo de hasta 1,20 metros, este modelo ofrece una carga útil cercana a las 4,5 toneladas.

Además, la versatilidad del Unimog U4000 le permite adaptarse a múltiples aplicaciones, como transporte de tropas, campañas sanitarias, operaciones logísticas o montajes especializados.

Camiones tácticos 4×4 Unimog U4000 del Ejército Argentino. Foto: Wikimedia Commons

Según la web oficial de la firma, la posición de la cabina del conductor tras el motor y el apoyo de tres puntos de la cabina sobre elementos de goma “amortiguan las vibraciones y los golpes, proporcionando así una atmósfera de trabajo relajada”.

“Este todo terreno tiene suspensión de eje con tubo de empuje, brazo transversal y muelles helicoidales. Este tipo de suspensión insólita para un vehículo industrial permite largos recorridos de la suspensión y una gran capacidad de cruce de los ejes”, afirma.

Y destaca: “Estabilizadores delante y detrás que incrementan la alta estabilidad en curvas y la seguridad de conducción”.