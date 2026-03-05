Juan Bautista Mahiques Foto: Dólar Hoy

Juan Bautista Mahiques se convirtió en el nuevo ministro de Justicia en lugar de Mariano Cúneo Libarona y no es una mera formalidad burocrática, sino un movimiento estratégico que buscará imprimir una impronta técnica y política más afín a la mesa chica del Gobierno. La transición, que se venía gestando posterior a las elecciones legislativas del 26 de octubre, concluyó con el objetivo de dotar a Milei de un operador con trayectoria institucional que actúe como los ojos del Poder Ejecutivo en los pasillos de Comodoro Py.

Si bien el reemplazo se oficializó este miércoles 4 de marzo, los vínculos entre el nuevo ministro y el círculo de hierro de Javier Milei comenzaron a fortalecerse meses atrás. Tras una serie de encuentros y recomendaciones de figuras clave como Martín y “Lule” Menem, Karina Milei validó el perfil de Mahiques valorando su capacidad para gestionar una cartera sensible con mayor espalda política que la de su antecesor.

El desembarco no es individual: Mahiques llega acompañado por Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza, quien asumirá como secretario de Justicia. Este tándem, que mantiene una relación de amistad de casi dos décadas, será el encargado de reestructurar la dinámica del Ministerio y tomar las riendas de la representación del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura desplazando a Sebastián Amerio.

El flamante ministro de Justicia se reunión con el jefe de Gabinete y Karina Milei, secretaria general de Presidencia. Foto: Cuenta de Twitter de Manuel Adorni

Los desafíos inmediatos: vacantes y reformas

La orden impartida por los Milei al nuevo ministro es clara: celeridad y pragmatismo. Mahiques tiene una agenda cargada de urgencias, con tres pilares fundamentales:

Cobertura de vacantes: es la prioridad número uno. Con más de 150 pliegos paralizados, la instrucción es iniciar el proceso de nombramientos comenzando por aquellos fueros cuya negociación sea más sencilla, como el fuero de Familia, para avanzar luego hacia los juzgados con una complejidad política mayor. Sistema Acusatorio: Mahiques buscará profundizar la implementación del sistema procesal acusatorio en todo el territorio nacional. El gran desafío será vencer las resistencias en Comodoro Py, donde las inercias corporativas han frenado avances que ya son una realidad en 17 provincias. Modernización y gestión: más allá de las leyes, el flamante funcionario tiene el mandato de jerarquizar la infraestructura judicial y mejorar la imagen pública del sistema, acercando la Justicia a la ciudadanía mediante una gestión más eficiente.

Con su jura prevista para el mediodía de este jueves 5 de marzo en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Mahiques se enfrentará por primera vez al presidente en un acto público dando inicio formal a una etapa donde el Gobierno busca pasar de la retórica a la consolidación de una estructura judicial que le responda con eficacia y profesionalismo.

Mariano Cúneo Libarona reveló los motivos de su renuncia al Ministerio de Justicia: “Necesito reconstruirme mentalmente”

Mariano Cúneo Libarona presentó la renuncia al presidente Javier Milei y dejó de ser el ministro de Justicia de la Nación. Su lugar será ocupado por Juan Bautista Mahiques y en este contexto, rompió el silencio para exponer los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión. “Fueron dos años y medio de sacrificios”, dijo.

En diálogo con Marcelo Bonelli por Radio Mitre, Cúneo Libarona habló tras su renuncia al Ministerio de Justicia. El ahora exfuncionario estuvo en el gobierno de Javier Milei desde su asunción en 2023 y pegó el portazo por motivos personales.

“Tengo enorme cordialidad y afecto con el presidente. Fue una reunión muy amena, nos reíamos de historias que hemos vivido a lo largo de estos casi dos años y medio”, dijo en primera instancia. Al mismo tiempo, abogado penalista dijo que la decisión ya había sido tomada desde hace tiempo.

“Mis motivos son mi vida. Necesito atender a mi familia, estar encima. Fueron dos años y medio de sacrificios, fines de semana, y voy a seguir colaborando, me lo pidieron expresamente y ayudando desde otro rol”, indicó. Y añadió: “Tengo que hacer mis cosas, necesito oxigenarme, reconstruirme mentalmente. No veo a mi nieto, no veo al dentista, estoy tomando antibióticos, adelgacé 14 kilos, creo que hice un montón”.