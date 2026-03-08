Visita a la tumba del Rebe Lubavitch y discurso en un evento:

El presidente tiene en agenda este lugar durante la jornada del domingo 8 de marzo. Foto: Telediario Digital

Javier Milei llegó a Estados Unidos este sábado 7 de marzo en el marco de una gira internacional donde participará de eventos, brindará discursos e inaugurará “Argentina Week” con el objetivo de atraer inversores al país. Las próximas dos actividades del presidente serán la visita a la tumba del Rebe Lubavitch y la Gala Anual J100 de The Algemeiner, un evento que reconoce a las cien personas más influyentes en la vida judía, donde expresará unas palabras.

En un contexto marcado por la alianza estratégica de Argentina con Estados Unidos, Javier Milei volvió a viajar a territorio norteamericano. En lo que respecta a las actividades de este sábado 7 de marzo, el presidente argentino ya participó de la cumbre “Escudo de las Américas”, tiene pautado un almuerzo de trabajo con Donald Trump y estuvo en la entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala para luego partir hacia Nueva York.

El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Doral de Miami. Foto: Prensa Gobierno

La agenda completa de Javier Milei en Estados Unidos

Domingo 8 de Marzo (hora Argentina)

11:00 - El Presidente visita la Tumba del Rebe Lubavitch

Lunes 9 de Marzo (hora Argentina)

14:00 - Disertación del Presidente Milei en la Yeshiva University

21:55 - El Presidente Milei participa en la Gala Anual J100 de The Algemeiner, donde ofrecerá unas palabras.

Martes 10 de Marzo (hora Argentina)

9:50 - Breve encuentro del Presidente con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon.

10:00 – El Presidente Javier Milei inaugurará la Argentina Week 2026 en la Ciudad de Nueva York, actividad organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos; el JPMorgan y el Bank of America.

13:00 - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente Milei y comitiva a la ciudad de Santiago de Chile, donde llegará a las 23:30 hs. aprox (misma hora que en Buenos Aires)

Miércoles 11 de Marzo

12:00 - El Presidente Javier Milei asiste a la Ceremonia de Trasmisión del Mando Presidencial de Chile a manos de José Antonio Kast, que se realizará en el Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso.

15:00 - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de regreso a la Argentina.

17:00 - Llegada a la Ciudad de Buenos Aires

Participaron 17 delegaciones nacionales. Foto: Prensa Gobierno

El vínculo de Milei con la tumba del Rebe Luvatich

Una de las más visitas significativas ocurrió en julio de 2023, en plena campaña electoral para las PASO, cuando viajó para “dar las gracias” por el avance de su carrera política. Meses más tarde, en noviembre de 2023, repitió el gesto apenas días después de haber sido electo presidente, marcando su primer destino en el exterior antes de asumir formalmente el cargo.

El contexto de estas visitas está ligado a la búsqueda de equilibrio espiritual y a su estrecho vínculo con el judaísmo. Milei manifestó públicamente su admiración por las enseñanzas del Rebe, a quien considera una fuente de inspiración y guía.

Otra visita registrada fue en abril de 2024, durante una gira en la que también fue distinguido como “Embajador de la Luz” por la comunidad Jabad Lubavitch en Miami. La más reciente se dio en noviembre de 2025 posterior a las elecciones legislativas del 26 de octubre, cuando La Libertad Avanza cosechó un triunfo a nivel nacional.