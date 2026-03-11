Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

Argentina podría sumarse a una coalición de seguridad impulsada por Estados Unidos. El Gobierno analiza si debería enviar la adhesión del país al Poder Legislativo para la aprobación de algunos puntos tratándose de la alianza “Escudo de las Américas”, anunciada por los mandatarios de ambas naciones el pasado 7 de marzo.

Según las comunicaciones oficiales, la coalición militar busca coordinar acciones contra el narcoterrorismo, el crimen organizado transnacional y lo que desde Washington llaman “amenazas externas” en el hemisferio occidental. La medida no es aleatoria y su momento responde a una circunstancia muy particular: el aumento de tensiones entre los Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente.

Donald Trump junto a presidentes latinoamericanos en la Cumbre Escudo de las Américas. Foto: REUTERS

Si bien la Argentina ya había formalizado su adhesión durante una conferencia de defensa realizada en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, en Doral, Florida, aún se deben ultimar detalles. En el evento de Florida, Carlos Presti, actual ministro de Defensa y sucesor de Luis Petri, firmó una declaración conjunta con otros representantes de varios países de la región. Esta jugada fue considerada como la “apertura” de un proceso que podría requerir aprobación del Congreso para culminar.

El punto más candente del texto oficial es aquel referido a la movilización de fuerzas de las naciones firmantes para la realización de operaciones. Según lo explicado por Donald Trump, Estados Unidos "entrenará y movilizará a los ejércitos de las naciones aliadas para lograr la fuerza de combate más eficaz necesaria para desmantelar los carteles”.

Donald Trump en la cumbre Escudo de las Américas. Foto: REUTERS

En el oficialismo consideran que cualquier esquema que implique la cooperación entre fuerzas militares debe requerir autorización del Congreso: así lo dicta el artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que corresponde al Congreso “permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él”.

También establece que los tratados y acuerdos internacionales requieren aprobación legislativa para tener jerarquía legal en el país.

El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Doral de Miami. Foto: Prensa Gobierno

Escudo de las Américas: la evaluación del Gobierno para ingresarlo al temario del Congreso

El Gobierno argentino apunta a conseguir la aprobación de manera rápida, en pos de reforzar su estrategia de alineamiento indeclinable con el país norteamericano. Desde la oposición subrayan que, si el acuerdo deriva en ejercicios militares conjuntos, despliegues o cooperación operativa entre fuerzas armadas, la participación argentina deberá contar con el aval del Congreso. “Lo estamos revisando, pero entendemos que algunos puntos requieren aprobación legislativa”, dijeron a TN.

Mientras tanto, en Casa Rosada siguen analizando los pormenores legales del asunto, aunque esperan poder sacarlo cuanto antes. En Asunción, Paraguay, ya avanzaron con la aprobación de un acuerdo similar y la gestión libertaria busca ponerse a la vanguardia del movimiento.