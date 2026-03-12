Un avión del Reino Unido voló de las Islas Malvinas a Montevideo:

Apodado Grizzly, es un avión de transporte militar europeo Foto: Wikipedia

Un avión Airbus A400M Atlas de la Real Fuerza Aérea Británica volvió a viajar de las Islas Malvinas a Montevideo, reforzando el enlace militar británico con apoyo de la región.

Si bien no se trata de un movimiento sorpresivo, sí se deja en claro la existencia de una red que también incluye a la Antártida, Chile y otras instalaciones del Cono Sur.

Según indicó el medio especializado Escenario Mundial, la aeronave con matrícula ZM413, operó el vuelo RRR4000 desde Monte Agradable (Mount Pleasant) hacia la capital de Uruguay el 10 de marzo y luego fue programada para salir de la capital uruguaya bajo el vuelo RRR4001.

Qué hay detrás de los vuelos británicos desde las Malvinas a Uruguay y Chile

El Reino Unido posee un entramado logístico que une a las Malvinas con puntos sudamericanos como Montevideo y Punta Arenas, los cuales son utilizados para trasladar personal, carga, equipos y sostén operativo hacia las islas y su territorio antártico.

Esta situación también se da por aguas continentales. Días atrás, el rompehielos británico RRS Sir David Attenborough volvió a cruzar aguas argentinas con destino a Malvinas portando una bandera del gobierno de ocupación de las islas.

Estos movimientos no son aislados, sino que consolidan una fuerte infraestructura regional que le da pie al Reino Unido para sostener su presencia en el Atlántico Sur sin depender de una sola vía.

El "Grizzlie" levantando vuelo Foto: Wikipedia

Un buque británico volvió a cruzar aguas argentinas

Según muestran las plataformas de seguimiento marítimo, el rompehielos británico RRS Sir David Attenborough navegó en el extremo sur de América después de zarpar desde el puerto chileno.

La aparición del RRS Sir David Attenborough con la bandera del gobierno ilegal de las Islas Malvinas vuelve a poner sobre la mesa no solo el debate en cuanto a la soberanía sino que también abre la discusión por la navegación y una posible respuesta oficial argentina.

El rompehielos británico Sir David Attenborough. Foto: Captura/ British Antarctic Survey

Si bien el buque operado por el British Antartic Survery tiene como objetivo la investigación polar y el apoyo logístico en campañas científicas, tanto su recorrido como sus escalas -que ya había realizado en ocasiones anteriores- dejan entrever la red logística británica que conecta a las Malvinas, Georgia del Sur y la Antártida con puertos de apoyo sudamericanos como Punta Arenas.

En ese sentido, el nuevo paso del Sir David Attenborough no es un movimiento náutico más, sino que el cruce de aguas argentinas bajo la identificación del Falkland Islands Overseas Territory, cuya existencia Argentina desconoce y declara ilegal, demuestra la logística, presencia británica y disputa simbólica en la región.