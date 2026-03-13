Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

El gobierno de Javier Milei atraviesa una etapa de tensiones acumuladas y tiene la intención de reformular sectores estratégicos del Estado en un contexto que puertas adentro de la Casa Rosada, definieron durante los últimos días como “caótico”. En el Poder Ejecutivo, consideran que la acumulación de incidentes recientes podría precipitar decisiones políticas que originalmente estaban proyectadas para el mediano plazo y lar reunión de la mesa política estará atravesada por dos ejes: negociaciones con senadores y diputados pensando en la agenda legislativa y las internas ventiladas recientemente con la investigación hacia Manuel Adorni por el uso de fondos públicos en sus viajes al exterior.

El centro del conflicto radica en la ofensiva de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sobre las dependencias que actualmente orbitan bajo la influencia del asesor presidencial, Santiago Caputo. Esta puja alcanza a organismos clave como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Secretaría de Legal y Técnica, además de YPF y el área de Transporte, entre otras.

La jugada más reciente de la titular de La Libertad Avanza fue el nombramiento de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia, movimiento que incluyó la salida de Sebastián Amerio, quien era el viceministro. Esta maniobra afectó sensiblemente la relación entre Javier Milei y su asesor principal. “Fue una señal de expulsión”, reconocieron a TN en los pasillos gubernamentales.

Fuentes cercanas al presidente sostuvieron que su intención es mantener a Caputo como estratega central, aunque recortando sus facultades operativas sobre la administración pública. Por el contrario, desde el círculo de Karina Milei remarcaron que “este es el año de Karina” y afirmaron que la comunicación entre ambos bandos es prácticamente inexistente.

“Es el mismo escenario que con Marra. Milei no quiere perder a su amigo, pero tampoco puede frenar los avances de Karina”, detallaron desde los sectores que intentan mantenerse al margen de la disputa. Por el momento, la única vía de contacto formal serán las mesas de diálogo político que volverán a llevarse a cabo la próxima semana.

La dinámica del año legislativo y la estructura final de poder se definirán según cómo el Gobierno coordine el envío de pliegos judiciales y proyectos de reforma al Congreso. Sin embargo, el clima se tensionó tras la difusión de las imágenes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abordando una aeronave privada rumbo a Punta del Este, lo que puso bajo la lupa la gestión de las áreas controladas por ambos sectores.

Las críticas internas hacia los responsables de Transporte e Inteligencia son feroces: “Se tienen que ir. Jugaron mal o fueron inoperantes. El resultado es el mismo”. Mientras el entorno de Santiago Caputo se desliga de responsabilidades y apunta a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ya tomó las riendas de la investigación oficial.