El uniformado es el nuevo ministro de Defensa de la Nación. Foto: Prensa Gobierno

En una nueva fase del alineamiento estratégico con la administración de Donald Trump, el ministro de Defensa Carlos Presti iniciará una gira oficial hacia Estados Unidos. Con una agenda que combina encuentros con la diplomacia argentina y autoridades del Pentágono, el funcionario buscará darle espesor institucional a la cooperación militar entre ambos países tras la reciente cumbre “Escudo de las Américas” que participó el presidente Javier Milei.

La actividad central tendrá lugar el lunes 23 de marzo en el Pentágono, donde está prevista una reunión con Joseph M. Humire, subsecretario adjunto interino de Defensa para el Hemisferio Occidental. Previamente, el ministro Presti mantendrá encuentros con los embajadores Carlos Bernardo Cherniak (OEA) y Alec Oxenford (EE. UU.) para coordinar los objetivos de la misión en Washington.

El teniente general se convirtió en el nuevo ministro de Defensa en lugar de Luis Petri. Foto: Página oficial del Gobierno

Desde Casa Rosada definen este viaje como un paso clave para profundizar el multilateralismo y la cooperación en materia de seguridad. El Gobierno ya forma parte de una coalición impulsada por la Casa Blanca para combatir amenazas transnacionales como el narcotráfico y el crimen organizado, un esquema que se terminó de sellar tras el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Miami el pasado 7 de marzo.

Sin embargo, el pacto enfrenta un paso legal decisivo: el Ejecutivo reconoció que el acuerdo de cooperación militar será enviado al Congreso para su debate. La normativa vigente exige que cualquier instrumento internacional con implicancias operativas para las fuerzas cuente con el respaldo del Poder Legislativo.

Envío de buques argentinos al Estrecho de Ormuz: qué dijo el Gobierno

En medio de las negociaciones, el Ejecutivo salió a calificar como falsas las versiones sobre una supuesta solicitud de Washington para enviar buques argentinos al Estrecho de Ormuz. Fuentes oficiales aseguraron que “no hubo ningún contacto” al respecto y descartaron de plano la posibilidad por razones estrictamente técnicas.

Un barco transita las aguas del estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Según argumentan en el entorno presidencial, la Armada Argentina no posee actualmente la capacidad logística ni operativa para una misión de ese alcance. Con una flota de combate limitada a tres destructores y seis corbetas y ante la falta de sistemas de defensa modernos contra drones -tecnología clave en los conflictos actuales de Medio Oriente-, el Gobierno insistió en que el país no puede afrontar un despliegue de esa magnitud sin riesgos técnicos críticos.