La Cámpora en la Marcha por el Día de la Memoria. Foto: Captura de video.

Máximo Kirchner compartió en su cuenta de Instagram la masiva movilización de la militancia en el Día de la Memoria. El diputado posteó una historia de la gran caravana de La Cámpora a Plaza de Mayo, en un nuevo aniversario del Golpe Cívico Militar de 1976.

Marcha por el Día de la Memoria. Video: @maximokirchner

Con banderas argentinas y de la militancia, mensajes como “Cristina Libre” y “La Cámpora” y decenas de personas que caminaban hacia el centro porteño, el hijo de Cristina Kirchner mostró el poder de movilización de la organización política.

Marcha por el Día de la Memoria

Distintas organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales convocaron a marchar desde el mediodía con diferentes puntos de concentración en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.

Marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Foto: NA

En los días previos a la marcha se realizaron decenas de actividades para exigir Memoria, Verdad y Justicia, como la de las Abuelas de Plaza de Mayo, que lanzó la campaña “Florecerán pañuelos”.

La iniciativa consistió en intervenir pañuelos blancos con frases, nombres, símbolos, dibujos, flores; bordados, dibujados, pegados “para que florezcan historias en todos los rincones del país”.

“Memoria completa”: el documental que publicó el Gobierno a 50 años del golpe de Estado

La Casa Rosada difundió un video conmemorativo por el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El material, titulado “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, generó polémica al reafirmar la postura oficial de equiparar la violencia ejercida por el Estado con la de las organizaciones guerrilleras durante la década del 70.

El video, que había sido anticipado la noche anterior en redes sociales, reúne distintos testimonios y plantea una mirada integral sobre los hechos de ese período. En particular, incluye las voces de una nieta recuperada y del hijo de un militar asesinado por la guerrilla, en un intento por ampliar el enfoque sobre las víctimas de la violencia política.