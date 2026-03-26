Manuel Adorni y Patricia Bullrich. Foto: Cuenta de Twitter de Manuel Adorni

Manuel Adorni mantuvo una serie de reuniones durante la jornada de este jueves 25 de marzo luego de haber atravesado horas tensas tras la conferencia de prensa que brindó para defenderse de las acusaciones en su contra. El jefe de Gabinete se mostrará con el presidente Javier Milei como parte de las gestiones que lleva adelante en el Gobierno para superar las críticas opositoras y al ruido interno que generó la polémica por sus viajes al exterior.

Por la mañana, el funcionario recibió en Casa Rosada a Patricia Bullrich, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, y luego hizo lo propio con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Además, tiene pactado un encuentro con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y culminará la jornada con Diego Santilli, ministro del Interior, quien este viernes retomará los viajes a las provincias con una visita al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo.

El encuentro con Bullrich fue uno de los más significativos, dado que se dio luego de los ruidos internos que ocasionó la falta de respaldo directo de la exministra, quien se limitó solo a retuitear a otros funcionarios. “Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total”, escribió en sus redes sociales oficiales.

Por su parte, la senadora Bullrich dijo: “Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina ¡Vamos, Manuel!”. Tras la conferencia de prensa, recibió al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y se prepara para cerrar la ronda con encuentros mano a mano con Luis Caputo y Alejandra Monteoliva, ministros de Economía y Seguridad respectivamente.

Adorni concluirá otra turbulenta semana con una nueva foto con el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes lo respaldaron fuertemente en redes sociales. El encuentro entre los tres será este viernes 27 en la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano a cargo de Pettovello.

Adorni habló sobre sus viajes al exterior y dijo que construyó su patrimonio previo a su llegada al Gobierno: “No tengo nada que esconder”

Manuel Adorni brindó una conferencia durante la mañana de este miércoles 25 de marzo luego de la polémica generada por la inclusión de su esposa en un viaje oficial a Estados Unidos y el presunto uso de fondos públicos para un avión privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, motivo por el cual se abrió una investigación. El jefe de Gabinete dijo que no tiene “nada que esconder”, expuso que está a disposición de la Justicia y procedió a enumerar una serie de anuncios del Gobierno.

“Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el presidente, mi patrimonio lo construí antes de entrar. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control toda la información que necesiten”, sostuvo Adorni apenas comenzó la conferencia de prensa. El jefe de Gabinete cuestionó las acusaciones en su contra a pesar de las pruebas presentadas y le bajó el tono a lo ocurrido durante las últimas semanas.

“Quiero dejar algo en claro: ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Ningún otro gobierno bajó el gasto público, redujo la cantidad de cargos o piso el salario de funcionarios”, indicó. Y agregó: “Cada ministro gana casi la mitad hoy de lo que ganaba con Alberto Fernández. No digo que sea poco, digo que no somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe”.

Antes de proceder a detallar los anuncios ligados a las reformas que planteará ejecutar el Gobierno durante 2026, Adorni dijo que no se va a sentar a “que nos den clase de ética los que se robaron un PBI, los empresarios y los periodistas que los ayudaron”. “Esto es todo lo que tengo para decir sobre las denuncias en curso. Como hay una investigación judicial no puedo responder sobre aspectos porque puedo entorpecer la causa”, cerró sobre su causa.