Más frecuencias y conexiones: cómo es la megaobra bonaerense que promete modernizar y agilizar los colectivos

La megaobra bonaerense que promete modernizar y agilizar los colectivos. Foto: Facebook Moreno

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, presentó oficialmente un ambicioso proyecto para transformar de raíz el sistema de transporte público en el distrito. La iniciativa, que ya fue enviada al Honorable Concejo Deliberante (HCD) para su tratamiento, propone un cambio estructural que, de aprobarse sin modificaciones, comenzará a implementarse a partir de enero de 2027.

En qué consiste el nuevo sistema de colectivos que planifican en Moreno

El eje central del plan apunta a desarticular una de las principales críticas vecinales de las últimas décadas: la monopolización del servicio de colectivos. Durante generaciones, una única empresa comunal concentró la operación de las líneas locales. El nuevo esquema, en cambio, divide el territorio en distintas zonas y habilita el ingreso de tres empresas prestadoras, con el objetivo de aumentar las frecuencias, fortalecer los mecanismos de control estatal y mejorar la calidad del servicio.

Desde el Ejecutivo local sostienen que la reforma no responde a una decisión aislada, sino a una necesidad urgente frente al crecimiento demográfico del distrito. Entre 2010 y 2022, la población de Moreno aumentó un 27,4%, con casos extremos como el de Cuartel V, donde el salto alcanzó el 74%. Este incremento dejó en evidencia las limitaciones de la red actual: hoy, dos de cada diez vecinos deben caminar más de seis cuadras para acceder a un colectivo.

El eje central del plan apunta a desarticular la monopolización del servicio de colectivos en el Municipio de Moreno. Foto: Wikipedia

Además, el proyecto establece nuevas reglas para las empresas interesadas en operar el servicio. Al inicio de la concesión deberán contar con un 50% de unidades cero kilómetro y completar la renovación total de la flota en un plazo máximo de seis meses. A su vez, todos los colectivos deberán incorporar rampas de accesibilidad, cámaras de seguridad y sistemas de geolocalización GPS que permitirán al Municipio monitorear en tiempo real el cumplimiento de recorridos y frecuencias.

Otro punto clave es la modificación del esquema económico: el canon municipal dejará de pagarse mediante la entrega de material asfáltico y pasará a estar vinculado directamente con la ejecución de obras viales, obligando a las empresas a invertir en la mejora de las calles por donde circulan.

Beneficios del nuevo esquema: más frecuencias y mejores conexiones

Uno de los cambios más significativos será la reconfiguración de los recorridos. Se dejarán atrás los trayectos zigzagueantes para dar paso a líneas más directas, conectando sin rodeos a los usuarios con puntos estratégicos del distrito como la Universidad Nacional de Moreno, los parques industriales, la Plaza Buján y el Distrito Ecológico Roggero.

Se dejarán atrás los trayectos zigzagueantes para dar paso a líneas más directas, conectando con puntos estratégicos. Foto: Facebook Moreno

A su vez, para descongestionar la estación de Moreno se prevé la creación de tres subcabeceras: en Paso del Rey, en el cruce de Ruta 24 y Portugal (Cuartel V) y en el barrio Rififí, en Moreno Sur. La medida busca distribuir mejor los flujos de pasajeros y reducir los tiempos de viaje.

El nuevo sistema también amplía de forma considerable la cobertura territorial. Según los lineamientos oficiales, alcanzará al 91% del distrito, incorporando a más de 80 mil vecinos a la red de transporte y mejorando el acceso en 125 barrios que actualmente cuentan con servicios insuficientes o directamente inexistentes.

Cómo impactará el nuevo sistema de transporte público en los pasajeros de Moreno

El rediseño del sistema apunta a mejorar de manera concreta la experiencia cotidiana de los usuarios. Con mayor cobertura y líneas más directas, se espera reducir los tiempos de traslado y facilitar el acceso al transporte, especialmente en las zonas más postergadas.

Uno de los cambios de fondo es la incorporación de una lógica de movilidad más integral. A diferencia del modelo tradicional, centrado en los viajes hacia la Ciudad de Buenos Aires, la nueva red contempla los desplazamientos dentro del propio distrito. Se crearán circuitos internos que conecten escuelas, jardines, centros de salud y hospitales, facilitando las tareas de cuidado y la vida diaria de las familias.

Además, el control estatal será más estricto. Gracias a los sistemas de monitoreo en tiempo real, el Municipio podrá fiscalizar el cumplimiento de horarios y recorridos, aplicando sanciones más rápidas y efectivas ante incumplimientos.

En conjunto, la iniciativa busca no solo mejorar el transporte, sino reducir desigualdades territoriales y acompañar el crecimiento de un distrito que en los últimos años expandió su población y sus demandas de movilidad a un ritmo acelerado.