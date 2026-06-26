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Dos colectivos de Buenos Aires claves en zona sur cambiaron su recorrido: los detalles sobre la modificación del circuito

La medida comenzó a regir de esta semana según informó la empresa San Vicente a cargo de los líneas. Cómo es el nuevo recorridos.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Cambia el recorrido de las líneas 51 y 388.
Cambia el recorrido de las líneas 51 y 388. Foto: C5N
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La empresa San Vicente confirmó que los colectivos 51 y 388, que están a su cargo, dejarán de brindar su recorrido habitual. Se trata de los ramales que circulan por localidades claves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una gran afluencia de pasajeros.

Los servicios afectados recorren los partidos bonaerenses de Llavallol, Alejandro Korn, Temperley;, Burzaco, Brandsen y otros puntos de zona sur y parte del suroeste del Conurbano Bonaerense.

¿En qué localidad cambió el recorrido de los colectivos 51 y 88?

Las modificaciones no se dieron en todo el recorrido. Esto ocurrió solo en la localidad de Domselaar, ubicada en el municipio de San Vicente sobre el kilómetro 58 en la Ruta Provincial 210.

La medida es temporal. Foto: Portal Info Brandsen

La empresa San Vicente informó que los cambios de recorrido se pusieron en marcha debido a obras de pavimentación y bacheo en la zona centro de la localidad. También indicaron que la Municipalidad colocará nuevos postes de luz en las principales avenidas.

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¿Cómo será el nuevo recorrido de las líneas 51 y 388 claves en zona sur de Buenos Aires?

Normalmente, las líneas 51 y 388 pasan por la avenida Juan B. Justo, donde se iniciaron las obras de pavimentación. Con los cambios, los colectivos ahora toman la avenida San Martín, luego Teniente Don Origone y finalmente retoman por la Ruta Provincial 210. En tanto, los colectivos que salen desde Brandsen, toman Peralta, siguen por Teniente Origone y concluyen por la calle San Martín.

¿Hasta cuándo permanecerán los cambios de recorrido de los colectivos?

La medida comenzó a regir a partir de este miércoles 24 de junio. Según detalló la empresa San Vicente permanecerán hasta que las obras cesen y, entonces, se pueda retomar el recorrido habitual.

El recorrido cambió a partir del miércoles 24 de junio. Foto: Info Cañuelas

¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo en AMBA?

Se confirmaron nuevos aumentos en las tarifas de colectivo de AMBA. A partir del 1 de julio, los pasajeros tendrán que pagar un boleto con incrementos de entre el 4,1% y 4,3%.

En el caso de las líneas que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el pasaje mínimo quedó en $820,60, mientras que en el caso de la Provincia, el boleto será de $1059,28.

En julio aumenta nuevamente la tarifa de colectivos. Foto: Wikipedia

En lo que va del 2026, los aumentos de los colectivos de AMBA han superado ampliamente el índice de la inflación acumulada (14,7%), según INDEC: en provincia de Buenos Aires incrementó el 60,98% y en CABA aumentó en un 38,15%.

ColectivosTransporte públicoAMBAServicios
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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