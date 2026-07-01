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Tarifa social de la SUBE: el Gobierno fijó un nuevo esquema y cambia la forma de calcular el beneficio

El Gobierno reglamentó una medida que modifica la forma de calcular la tarifa social de la SUBE. A partir de ahora, el beneficio se determinará sobre una tarifa de referencia fijada por el Estado y no sobre el valor vigente del boleto. Conocé a quiénes alcanzará la medida.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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El subsidio de la tarjeta SUBE pasará a definirse por una tarifa de referencia que establezca el Estado.
El subsidio de la tarjeta SUBE pasará a definirse por una tarifa de referencia que establezca el Estado. Foto: Foto generada con IA
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El Gobierno estableció un nuevo esquema para calcular el monto del subsidio destinado a financiar la tarifa social de la SUBE. A partir de ahora, el aporte estatal se determinará sobre una tarifa de referencia definida por el Estado y no sobre el valor vigente del boleto. De esta manera, el monto del subsidio dejará de actualizarse automáticamente con cada aumento en las tarifas de colectivos y trenes.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 40/2026, que fija un nuevo mecanismo para calcular el aporte que el Estado destina al financiamiento de la Tarifa Social Federal del transporte público. El cambio no modifica el descuento que reciben los usuarios ni el universo de beneficiarios, sino el criterio utilizado para definir cuánto dinero transfiere la Nación a las empresas para sostener ese beneficio.

¿Cuáles son los cambios en los subsidios?

Las tarifas de referencia serán la base para calcular el aporte estatal destinado a la Tarifa Social Federal. En el caso de los servicios de transporte dependientes de las provincias y los municipios, se tomarán como referencia las tarifas vigentes al 30 de junio de 2026. Para los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, en cambio, se utilizarán los valores fijados por la Resolución 27/2026 de la Secretaría de Transporte.

El nuevo esquema entrará en vigencia este 1 de julio. Según explica la Resolución 40/2026, la medida busca dar mayor previsibilidad al gasto público destinado a financiar el beneficio, ya que hasta ahora las actualizaciones tarifarias definidas por provincias y municipios eran “frecuentes y heterogéneas”, no dependían de decisiones de la autoridad nacional y dificultaban la planificación de esos recursos.

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Con la dinámica anterior, Nación no podía prever con exactitud los gastos públicos destinados a transporte. Foto: Secretaría de Transporte

Teniendo en cuenta esta situación, el Gobierno estableció “un criterio objetivo y uniforme para determinar el reconocimiento de la tarifa social” para lograr un manejo previsible de los recursos del Estado.

Aunque no modifica el porcentaje del descuento ni la cantidad de beneficiarios, ni tampoco limita a provincias y municipios en sus facultades de fijación de tarifas, cambia la dinámica a futuro, ya que en el caso de que aumente el boleto, no crecerá automáticamente el descuento de la tarifa social en la misma proporción.

¿A quiénes alcanza esta medida?

  • Jubilados y pensionados
  • Personal de trabajo doméstico
  • Veteranos de la guerra de Malvinas
  • Monotributistas
  • Titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo
  • Beneficiarios de los programas Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Progresar, Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y Promover Igualdad de Oportunidades.
  • Personas alcanzadas por el Seguro por Desempleo y el Seguro de Capacitación y Empleo
  • Titulares de pensiones no contributivas

¿Cómo se aplicará el nuevo esquema tarifario?

El nuevo esquema tarifario será aplicado por etapas con reglas de parametrización transitorias hasta llegar a su instrumentación definitiva, según la infraestructura disponible. Nación Servicios S.A., en su rol de manejo del sistema SUBE, aseguró que al momento no podrá aplicar inmediatamente el nuevo mecanismo de cálculo.

El nuevo esquema tarifario será aplicado por etapas con reglas de parametrización transitorias hasta llegar a su instrumentación definitiva, según la infraestructura disponible. Foto: Argentina.gob.ar

De acuerdo con la resolución, los costos derivados de la puesta en marcha de la medida serán cubiertos con recursos del Tesoro Nacional, que serán transferidos al fideicomiso constituido mediante el decreto 976/2001.

En el marco de la modernización del sistema, también se amplió el alcance del Sistema Único de Boleto Electrónico a 71 localidades del país. A su vez, se avanzó en el proceso de nominalización del servicio y en la incorporación de nuevas alternativas de pago para el acceso al transporte público.

SUBEColectivosTransporte públicoTarifa social
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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