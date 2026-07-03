Tarifa Social SUBE: qué cambia desde julio y cómo impacta en los viajes en colectivo

Tarjeta SUBE

El Gobierno nacional modificó el esquema de financiamiento de la Tarifa Social SUBE, el beneficio que permite viajar con 55% de descuento en el transporte público. La medida no elimina el descuento ni cambia, por ahora, quiénes pueden acceder, pero sí introduce un punto clave: la Nación ya no actualizará automáticamente el subsidio cada vez que una provincia o municipio aumente el boleto.

La modificación fue oficializada mediante la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y comenzó a regir desde el 1° de julio de 2026. A partir de ahora, el descuento se calculará sobre una tarifa de referencia, y no necesariamente sobre el valor actualizado que tenga el boleto en cada jurisdicción.

Qué cambia en la Tarifa Social SUBE

Hasta fines de junio, cuando una provincia, municipio o autoridad local aumentaba el precio del colectivo, el aporte nacional destinado a cubrir la Tarifa Social también subía automáticamente. Eso permitía que el usuario alcanzado por el beneficio siguiera pagando el 55% menos sobre el valor vigente del pasaje.

Con el nuevo esquema, el Estado nacional reconocerá el descuento tomando como base una tarifa de referencia. Para los servicios provinciales y municipales, esa referencia será el cuadro tarifario vigente al 30 de junio de 2026. En el caso de colectivos y trenes de jurisdicción nacional, se utilizarán los valores establecidos por la Resolución 27/2026.

Trenes Argentinos. Foto: NA

En la práctica, esto significa que si una jurisdicción vuelve a aumentar el boleto en los próximos meses, la Nación no estará obligada a incrementar automáticamente el monto del subsidio. Si la provincia o el municipio quiere sostener el mismo nivel de descuento efectivo para el pasajero, deberá cubrir la diferencia con fondos propios.

El descuento del 55% sigue vigente

Uno de los puntos más importantes para los usuarios es que la Tarifa Social SUBE no fue eliminada. El descuento del 55% continúa vigente para quienes tienen la tarjeta SUBE registrada y cuentan con el atributo social correspondiente.

La Secretaría de Transporte indicó que el cambio busca dar mayor previsibilidad al gasto público, ya que los aumentos de tarifas en distintas provincias y municipios tenían una dinámica “frecuente y heterogénea”, lo que generaba variaciones automáticas en el financiamiento nacional.

Por eso, aunque el beneficio se mantiene, el nuevo sistema puede tener impacto hacia adelante. Si el boleto sube y la tarifa de referencia no se actualiza, el descuento real podría sentirse menor para el usuario, salvo que la jurisdicción local compense la diferencia.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social SUBE

La Tarifa Social Federal está destinada a distintos grupos de beneficiarios. Entre ellos se encuentran jubilados y pensionados, titulares de AUH, beneficiarios de Asignación por Embarazo, personal de trabajo doméstico, monotributistas sociales, veteranos de la Guerra de Malvinas, estudiantes Progresar, titulares de pensiones no contributivas y personas que cobran seguro por desempleo, entre otros programas alcanzados.

Tarjeta SUBE. Foto: Instagram @tarjetasube

Para usar el beneficio es necesario tener la tarjeta SUBE personalizada y activar el atributo social. El descuento se aplica de manera automática al apoyar la tarjeta en la validadora del colectivo, tren o transporte adherido al sistema.

Cuánto cuesta viajar en colectivo desde julio

Desde el 1° de julio de 2026 también comenzaron a regir nuevos valores para colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, las líneas bajo jurisdicción porteña tienen un boleto mínimo de $820,99 con SUBE registrada. Los tramos siguientes quedaron en $912,25, $982,52 y $1.052,85, según la distancia recorrida.

En las líneas provinciales e interjurisdiccionales del AMBA, el boleto mínimo con SUBE registrada es de $1.063,98. Para recorridos más extensos, los valores ascienden a $1.196,97, $1.329,97 y $1.595,97, de acuerdo con el cuadro tarifario vigente.

Estos valores muestran una diferencia importante entre los boletos de la Ciudad y los de la provincia de Buenos Aires. Mientras el pasaje mínimo porteño queda por debajo de los $850, el boleto inicial en líneas bonaerenses ya supera los $1.000.

Cómo puede impactar en los próximos aumentos

El cambio no genera necesariamente una suba inmediata para todos los usuarios con Tarifa Social. Sin embargo, marca una diferencia hacia adelante: el subsidio nacional queda atado a una referencia fija, hasta que la Secretaría de Transporte disponga una nueva actualización.

Por eso, el punto a seguir en los próximos meses será qué harán las provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires ante nuevos aumentos. Si deciden absorber la diferencia, los beneficiarios podrían mantener un descuento similar. Si no lo hacen, quienes tienen Tarifa Social podrían terminar pagando más en términos reales.

Cómo saber si tenés activa la Tarifa Social

Los usuarios pueden consultar si tienen el beneficio activo desde los canales oficiales de SUBE o mediante Mi ANSES. Para tramitarlo, se debe generar el PIN SUBE en la sección “Programas y beneficios” de Mi ANSES, registrar la tarjeta y luego activar el atributo en una Terminal Automática SUBE o desde la app compatible.

En resumen, la Tarifa Social SUBE continúa, pero cambió la forma en que se financia. El descuento del 55% sigue vigente para los beneficiarios, aunque desde julio el aporte nacional se calcula sobre tarifas de referencia. La clave estará en los futuros aumentos: si los boletos vuelven a subir, cada jurisdicción deberá definir si cubre o no la diferencia para sostener el alivio en el bolsillo de los pasajeros.