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El Gobierno retoma la regularidad de las conferencias de prensa: el vocero Adrián Ravier explica el plan económico

Pasadas las 10.30 de este martes 7 de julio, el vocero presidencial Adrián Ravier brindó detalles de los objetivos del Gobierno en la economía argentina.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El funcionario brindó una conferencia de prensa en la mañana del martes 7 de julio.
El funcionario brindó una conferencia de prensa en la mañana del martes 7 de julio. Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente
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Adrían Ravier comenzó una conferencia de prensa pasadas las 10.30 de la mañana de este martes 7 de julio en la antesala del partido de la Selección Argentina frente a Egipto. El vocero presidencial que reemplazó a Adorni brinda detalles acerca de los objetivos económicos del Gobierno tras el anuncio del plan financiero por parte de Luis Caputo.

El vocero presidencial realizó esta conferencia de prensa para profundizar el plan económico del gobierno de Javier Milei. Reafirmó el déficit fiscal como base prioritaria del Ejecutivo y expuso cuáles serán los motores de la economía para beneficiar a distintos sectores de la sociedad enmarcados en el anuncio de la cartera de Economía.

El programa financiero del Gobierno para 2027: “Salir a los mercados es una opción, no un objetivo”

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el detalle del programa financiero con el que el Gobierno intentará cubrir los vencimientos de deuda en dólares de 2026 y 2027. La expectativa no es menor, porque el mercado viene siguiendo con especial atención cómo hará la administración de Javier Milei para afrontar los compromisos externos más exigentes del calendario. “Buscamos refinanciar a la tasa más baja posible”, enfatizó.

Según explicó, “la nueva deuda se emite exclusivamente para refinanciar el capital de la deuda heredada”, mientras que “los intereses se pagan con superávit fiscal”. “El financiamiento 2026 es un ´buffer´ financiero que descomprime 2027. Estamos purgando las consecuencias del pasado”, enfatizó Caputo.

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“La tasa a la que se financia el país hace mucha diferencia; no es lo mismo al 6% a 10 años que si lo hubiéramos hecho al 12,5% en esa época”, afirmó Caputo refiriéndose a aquellos que afirman que el Gobierno debería aprovechar las ventanas que se abrieron por la baja del riesgo país para salir al mercado internacional.

El plan financiero incluiría el apoyo de organismos multilaterales. Hasta ahora, el Gobierno consiguió una garantía de USD 2.000 millones del Banco Mundial y otra de USD 550 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, se espera una definición del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, por un monto que podría ubicarse entre USD 250 millones y USD 300 millones.

Estas garantías son relevantes porque pueden ayudar a mejorar las condiciones de financiamiento y facilitar operaciones con bancos o inversores privados. En otras palabras, el Gobierno busca usar ese respaldo como una señal de confianza para ordenar las expectativas y reducir el riesgo asociado a los pagos de deuda.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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