El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue operado de urgencia y le colocaron un stent: cómo evoluciona

Osvaldo Jaldo. Foto: NA

La salud del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, generó preocupación este jueves luego de que debiera ser asistido de urgencia en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires tras experimentar un fuerte malestar físico. El mandatario provincial fue sometido a un procedimiento cardíaco y actualmente permanece bajo observación médica, con una evolución considerada favorable por los especialistas.

Qué le ocurrió a Osvaldo Jaldo durante su visita a Buenos Aires

Según la información difundida por fuentes médicas, Jaldo había viajado a la Capital Federal para cumplir actividades políticas y mantener reuniones oficiales. Sin embargo, mientras se encontraba en la ciudad comenzó a presentar síntomas que encendieron las alarmas, entre ellos dolor intenso en la zona del pecho y una importante sudoración.

Ante esta situación, el gobernador fue trasladado para recibir atención médica especializada. Los profesionales decidieron realizar una serie de estudios clínicos y de diagnóstico para determinar el origen del cuadro que presentaba.

El presidente brinda un discurso en cadena nacional Foto: Captura de pantalla Oficina de Presidente

Después de las evaluaciones iniciales, los médicos detectaron indicios compatibles con un problema coronario que requería una intervención rápida para evitar complicaciones mayores.

El diagnóstico que llevó a la colocación de un stent

Tras analizar los resultados obtenidos mediante estudios de laboratorio e imágenes, los especialistas avanzaron con una cinecoronariografía, un procedimiento que permite observar con precisión el estado de las arterias coronarias.

El estudio reveló la presencia de una estenosis en una rama de la arteria coronaria derecha, es decir, un estrechamiento que dificultaba el adecuado flujo sanguíneo hacia el corazón. Como consecuencia de ese hallazgo, el equipo médico resolvió realizar una angioplastia e implantar un stent para restablecer la circulación normal.

La rápida intervención fue clave para corregir la obstrucción detectada y reducir los riesgos asociados a este tipo de afecciones cardiovasculares.

Cómo es el procedimiento que le realizaron al gobernador tucumano

La cinecoronariografía es una práctica utilizada frecuentemente en cardiología para identificar problemas en las arterias que irrigan el corazón. El procedimiento consiste en introducir un medio de contraste que permite observar mediante imágenes radiológicas el estado de los vasos sanguíneos y detectar posibles bloqueos o estrechamientos.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Foto: NA.

Una vez localizada la lesión coronaria, los médicos procedieron a colocar un stent, un pequeño dispositivo metálico expansible diseñado para mantener abierta la arteria afectada. Gracias a esta técnica, la sangre puede volver a circular de manera adecuada hacia el músculo cardíaco.

Este tipo de intervención es ampliamente utilizada en todo el mundo y suele permitir una recuperación más rápida que otros procedimientos cardíacos de mayor complejidad. No obstante, requiere seguimiento médico y controles posteriores para garantizar una evolución favorable.

Cuál es el estado de salud actual de Osvaldo Jaldo

Tras concluir la intervención, el centro de salud informó que el gobernador presenta una buena recuperación postoperatoria. Si bien continúa internado para monitoreo y observación, los primeros reportes médicos resultaron alentadores.

Hasta el momento no se brindaron detalles sobre la duración estimada de la internación ni sobre cuándo podrá retomar plenamente sus actividades institucionales y políticas.

Tampoco se comunicaron posibles modificaciones en la agenda oficial que el mandatario tenía prevista para los próximos días, aunque se espera que su evolución médica determine los tiempos de recuperación.

Expectativa en Tucumán por la evolución del gobernador

La noticia tuvo un fuerte impacto en el ámbito político tucumano debido a la relevancia institucional de Jaldo y a la repentina aparición del cuadro cardíaco. La intervención, sin embargo, fue realizada de manera inmediata gracias a la rápida actuación del equipo médico, lo que permitió detectar y tratar la obstrucción coronaria antes de que derivara en consecuencias más graves.

Mientras continúa internado bajo supervisión profesional, la atención está puesta ahora en su recuperación y en los próximos informes que puedan brindar los médicos sobre su evolución. Por el momento, el dato más importante es que el gobernador respondió favorablemente al procedimiento y permanece estable tras la colocación del stent.