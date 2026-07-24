ANSES paga este viernes 24 de julio: quiénes cobran hoy, DNI por DNI, y cómo sigue el calendario

ANSES oficina Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 24 de julio de 2026 con el calendario de pagos correspondiente al mes de julio. Como ocurre habitualmente, las acreditaciones se ordenan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación que percibe cada beneficiario.

En esta jornada, el foco estará puesto especialmente en los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo, además de titulares de la Asignación por Embarazo y beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

El cronograma de julio se desarrolla con los haberes actualizados por movilidad, en un mes clave para miles de familias que dependen de estas prestaciones para organizar sus gastos, pagar servicios, realizar compras esenciales o retirar dinero en bancos y cajeros automáticos.

Calendario ANSES del viernes 24 de julio: DNI incluidos

Para este viernes, ANSES tiene previsto el pago a los siguientes grupos:

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Cobran los titulares con DNI terminados en 2 y 3.

Asignación por Embarazo

Cobran las titulares con DNI terminado en 9.

Prestación por Desempleo

Cobran los beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5.

Oficina ANSES Foto: ANSES

Es importante recordar que el dinero se acredita en la cuenta bancaria informada por cada titular. En la mayoría de los casos, no es necesario realizar ningún trámite adicional, ya que el pago se deposita de manera automática en la fecha asignada.

Aumento de ANSES en julio: cuánto se actualizan los haberes

Los pagos de julio llegan con una actualización del 2,15%, aplicada sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones. Este incremento impacta en distintos beneficios sociales y previsionales que paga el organismo durante el mes.

Además, los titulares que perciben la jubilación mínima y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) reciben un refuerzo extraordinario de $70.000, según corresponda. Este adicional busca reforzar los ingresos de los sectores de menores haberes y se liquida junto con la prestación mensual.

En el caso de quienes cobran más que el haber mínimo, el monto final varía de acuerdo con el haber de cada beneficiario. Por eso, para conocer el importe exacto, la recomendación es ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o revisar los movimientos en la cuenta bancaria donde se acredita el beneficio.

Cómo sigue el calendario de pagos para jubilados y pensionados

Luego del pago de este viernes 24 de julio, el calendario para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo continuará de la siguiente manera:

DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio.

De esta forma, ANSES completará el esquema de pagos para este grupo antes de finalizar el mes. La organización por terminación de DNI permite escalonar las acreditaciones y evitar una mayor concentración de personas en bancos, cajeros y puntos de cobro.

Prestación por Desempleo: próximas fechas de cobro

Los titulares de la Prestación por Desempleo también tienen fechas pendientes dentro del cronograma de julio. Después del pago correspondiente a los DNI terminados en 4 y 5, el calendario seguirá así:

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de julio.

Cuándo cobrás según la terminación del DNI Foto: ANSES

Este beneficio está destinado a trabajadores que cumplen con las condiciones establecidas por el organismo y que se encuentran atravesando una situación de desempleo formal.

Asignaciones que siguen vigentes hasta agosto

Además de los pagos diarios por terminación de DNI, ANSES mantiene abiertas otras liquidaciones que abarcan a todas las terminaciones de documento.

La Asignación por Maternidad se paga para todas las terminaciones de DNI entre el 14 de julio y el 11 de agosto. Por su parte, las Asignaciones de Pago Único, que incluyen Nacimiento, Matrimonio y Adopción, se abonan entre el 13 de julio y el 11 de agosto.

También continúan vigentes las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, con pagos para todas las terminaciones de DNI desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto.

Qué pasa con AUH en julio 2026

Aunque este viernes no figura una nueva fecha de cobro general para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), julio mantiene montos actualizados para esta prestación. La AUH y la Asignación por Embarazo quedaron establecidas en $148.049, mientras que la AUH Zona I alcanza los $192.464.

En todos los casos, los titulares deben revisar la fecha correspondiente a su DNI y verificar la acreditación en los canales oficiales o en la cuenta bancaria donde reciben el beneficio.

Cómo consultar si cobrás ANSES este viernes

Para confirmar el día exacto de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES, consultar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o revisar el calendario oficial actualizado.

Antes de ir al banco o al cajero, conviene verificar la fecha asignada para evitar traslados innecesarios. La acreditación depende de la prestación, la terminación del DNI y el cronograma vigente para julio 2026.

En resumen: este viernes 24 de julio cobran jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI terminados en 2 y 3, titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminado en 9 y beneficiarios de Desempleo con DNI terminados en 4 y 5.