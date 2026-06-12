Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Números de la suerte de hoy viernes 12 de junio de 2026

Poné a la suerte de tu lado conociendo los números de la suerte de cada signo del zodíaco y tenelos en cuenta para tomar decisiones, jugar juegos de azar, realizar rituales o como “señales” para aplicar durante el día.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los números de la suerte funcionan, para muchas personas, como una referencia simbólica a lo largo del día. No se trata solo de azar: desde la numerología, cada cifra posee una vibración específica que puede asociarse a estados de ánimo, momentos personales o decisiones prácticas.

La numerología interpreta los números como un lenguaje que permite leer tendencias y climas generales. En ese marco, los números de la suerte se utilizan de distintas maneras: para elegir combinaciones en juegos de azar, definir horarios favorables, tomar decisiones cotidianas o simplemente como una guía simbólica que acompaña la jornada. Cada signo del zodiaco recibe una secuencia distinta, pensada en función de su energía dominante.

Los números de la suerte de cada signo para este viernes 12 de junio de 2026

  • Aries: 7, 15, 28, 39, 44
  • Tauro: 2, 11, 23, 36, 48
  • Géminis: 5, 14, 21, 33, 42
  • Cáncer: 4, 18, 27, 35, 49
  • Leo: 1, 10, 19, 31, 45
  • Virgo: 6, 13, 22, 37, 47
  • Libra: 8, 16, 25, 34, 43
  • Escorpio: 9, 17, 26, 38, 46
  • Sagitario: 3, 12, 24, 32, 41
  • Capricornio: 5, 20, 29, 40, 50
  • Acuario: 7, 14, 30, 35, 48
  • Piscis: 2, 18, 27, 39, 44
Números de la suerte
Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Numerología: qué revelan los números y cómo obtenerlos

La numerología es una disciplina simbólica que estudia el significado espiritual y energético de los números y cómo estos se relacionan con la vida, la personalidad y los ciclos de las personas.

Parte de la idea de que todo en el universo vibra y que los números representan esas vibraciones.

Contenido Recomendado

Números de la suerte de hoy jueves 11 de junio de 2026

Números de la suerte de hoy jueves 11 de junio de 2026

Números de la suerte de hoy martes 9 de junio de 2026

Números de la suerte de hoy martes 9 de junio de 2026

Uno de los métodos más conocidos parte de la fecha de nacimiento. Se suman todos los números hasta alcanzar una cifra final. Cuando el resultado es 11, 22 o 33, se conserva tal cual por su valor especial, ya que son los llamados “números maestros”.

El nombre propio también puede convertirse en un número. Para eso se asigna un valor a cada letra mediante una tabla tradicional. La suma total se reduce hasta obtener una cifra única.

Tabla pitagórica de letras y números:

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Primero se toma el nombre completo, por ejemplo María López, y se convierte cada letra en un número:

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Números de la suerte. Foto: Freepik.

¿Para qué sirven los números de la suerte?

Según las creencias astrológicas y esotéricas, estos números pueden utilizarse como una referencia para tomar decisiones cotidianas, elegir combinaciones en juegos de azar o simplemente como una forma de atraer energías positivas durante la jornada.

Si bien no existe evidencia científica que respalde su efectividad, muchas personas los consultan a diario como parte de sus rituales y tradiciones relacionadas con el horóscopo.

NúmerosSuerteAstrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo último
También podría interesarte
Política

Reforma laboral 2026:el Gobierno amplió a 446 los convenios colectivos que deberán rediscutir gremios y empresas

Reforma laboral 2026: el Gobierno amplió a 446 los convenios colectivos que deberán rediscutir gremios y empresas

“Le dan la espalda a los municipios bonaerenses”:la reacción de Mayra Mendoza tras el freno al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal

Patricia Bullrich cumplió 70 años y Javier Milei le envió un cálido mensaje:“Mi eterno agradecimiento”

Javier Milei celebró el dato de la inflación de mayo y destacó el trabajo de Luis Caputo

Economía

Fuerte baja del riesgo país en Argentina:cayó un 11,8% y quedó en 443

Fuerte baja del riesgo país en Argentina: cayó un 11,8% y quedó en 443

La inflación de mayo en Argentina fue de 2,1% y acumula un alza de 14,7% en lo que va del año

Qué áreas universitarias recibirán refuerzos económicos de manera urgente en medio del acuerdo con el Gobierno

Novedad en Anses:ahora jubilados y pensionados pueden ver sus recibos de haberes en la app Mi Anses

Internacionales

Austria instalará un puente ferroviario de 1.400 toneladas en 22 días:cómo logró la hazaña que compite con la eficiencia china

Austria instalará un puente ferroviario de 1.400 toneladas en 22 días: cómo logró la hazaña que compite con la eficiencia china

Israel:miles de judíos ultraortodoxos bloquearon autopistas para rechazar el servicio militar obligatorio

Donald Trump canceló los ataques previstos contra Irán por avances en “los puntos finales” del acuerdo de paz

Evacuaron parte del Pentágono por un incidente con materiales peligrosos:investigan un problema en la calidad del aire