Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del tiempo hoy, 13 de junio de 2026

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cubierto, la jornada en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 13 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Santiago del Estero
Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:05
|Puesta del sol
|18:29
|Horas de luz
|10h 24m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|3%
Radar meteorológico – Santiago del Estero
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?
Para este 13 de junio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?
El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:05 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?
El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?
Para este 13 de junio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.
Ubicación de Santiago del Estero
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Norte 6 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|11°
|11°
|Noreste 6 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|13°
|13°
|Noreste 9 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|12°
|12°
|Noreste 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|12°
|12°
|Noreste 8 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|12°
|12°
|Noreste 7 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|11°
|11°
|Noreste 7 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|11°
|11°
|Noreste 8 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|12°
|12°
|Noreste 9 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|14°
|14°
|Noreste 7 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|16°
|16°
|Noreste 8 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|18°
|18°
|Noreste 8 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|20°
|20°
|Noreste 9 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|21°
|21°
|Norte 9 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|21°
|21°
|Noreste 8 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|21°
|21°
|Noreste 7 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|21°
|21°
|Noreste 4 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|20°
|20°
|Sureste 1 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|19°
|19°
|Sur 4 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|19°
|19°
|Sur 8 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|18°
|18°
|Sur 15 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|17°
|17°
|Sur 17 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|16°
|16°
|Sur 15 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|16°
|16°
|Sur 15 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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