Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del tiempo hoy, 13 de junio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cubierto, la jornada en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 13 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Noreste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
21°
Viento
Noreste 4 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
17°
Viento
Sur 17 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 22°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 24m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 13 de junio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:05 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 13 de junio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Noreste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Noreste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Noreste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Noreste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Noreste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Noreste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Noreste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Noreste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Noreste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Noreste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noreste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Noreste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Norte 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Noreste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
16:00 21° 21° Noreste 7 - 21 km/h 0% Cubierto
17:00 21° 21° Noreste 4 - 16 km/h 0% Cubierto
18:00 20° 20° Sureste 1 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 19° 19° Sur 4 - 7 km/h 0% Cubierto
20:00 19° 19° Sur 8 - 13 km/h 0% Cubierto
21:00 18° 18° Sur 15 - 25 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Sur 17 - 35 km/h 0% Cubierto
23:00 16° 16° Sur 15 - 32 km/h 0% Cubierto
24:00 16° 16° Sur 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santiago del Esterotiempo en Santiago del Estero hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Frío polar y tormentas en Buenos Aires:cuándo llueve y baja la temperatura a 3 °C

    Frío polar y tormentas en Buenos Aires: cuándo llueve y baja la temperatura a 3 °C

  2. A preparar el paraguas:cuándo vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires, según el pronóstico

    A preparar el paraguas: cuándo vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires, según el pronóstico

  3. Cambió el clima y se adelantan las tormentas:cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

    Cambió el clima y se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

  4. Alerta violeta por niebla:a qué hora se recomienda no salir en Buenos Aires y cómo sigue el clima esta semana

    Alerta violeta por niebla: a qué hora se recomienda no salir en Buenos Aires y cómo sigue el clima esta semana

  5. Alerta roja por nevadas en gran parte del país:qué provincias estarán afectadas y qué recomienda el SMN

    Alerta roja por nevadas en gran parte del país: qué provincias estarán afectadas y qué recomienda el SMN
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Semanas importantes para el Gobierno:cuándo es la fecha que quiere sesionar en el Congreso para tratar dos proyectos clave

Semanas importantes para el Gobierno: cuándo es la fecha que quiere sesionar en el Congreso para tratar dos proyectos clave

Qué es el salario dinámico y cómo se aplicará según la Reforma laboral del Gobierno

Reforma laboral 2026:el nuevo convenio internacional para repartidores y choferes de aplicaciones que desafía la ley del Gobierno

La millonaria cifra que el Ejército Argentino pagó por 400 camiones Unimog:cómo son los nuevos vehículos tácticos todoterreno

Economía

Aguinaldo de junio 2026 en las provincias:¿cuándo cobran los empleados públicos?

Aguinaldo de junio 2026 en las provincias: ¿cuándo cobran los empleados públicos?

Cómo será la renovación del histórico shopping Los Gallegos de Mar del Plata tras su venta

Pequeños cambios que impactan en el bolsillo:tener una casa energéticamente eficiente provoca un ahorro considerable en las tarifas de luz y gas

Escapadas de fin de semana largo:descuentos y promociones para viajar en la antesala de las vacaciones de invierno 2026

Internacionales

Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos:qué dice el texto definitivo del pacto histórico que podría firmarse este fin de semana

Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos: qué dice el texto definitivo del pacto histórico que podría firmarse este fin de semana

Cristina ataca Centroamérica:inundaciones, evacuados y cinco desaparecidos por esta brutal tormenta

Tras la salida de SpaceX a la bolsa, Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo

El “monstruo submarino” de Canadá:así es Solus-XR, el vehículo sumergible que promete revolucionar la vigilancia marítima