Cristina ataca Centroamérica: inundaciones, evacuados y cinco desaparecidos por esta brutal tormenta

Tormenta Cristina en Centroamérica. Foto: X/@dw_espanol

La tormenta tropical Cristina mantiene en alerta a gran parte de Centroamérica tras provocar intensas lluvias, inundaciones, fuertes vientos y un saldo preliminar de cinco personas desaparecidas. Aunque el fenómeno se degradó en las últimas horas a depresión tropical frente a la costa del Pacífico centroamericano, las autoridades de la región continúan monitoreando su evolución debido al riesgo de nuevas precipitaciones y deslizamientos de tierra.

El sistema se formó el lunes en aguas del océano Pacífico frente a las costas de Nicaragua y rápidamente comenzó a afectar a varios países de la región. Entre los más perjudicados se encuentran El Salvador y Costa Rica, mientras que Guatemala, Honduras y Nicaragua también permanecen bajo distintos niveles de alerta por las condiciones meteorológicas adversas.

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Protocolos de emergencia activados en El Salvador

En El Salvador, el impacto de Cristina se sintió con fuerza durante la madrugada del miércoles. Las intensas lluvias obligaron a activar protocolos de emergencia y a evacuar a decenas de familias que habitaban zonas vulnerables. Según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el fenómeno avanzaba a una velocidad de apenas seis kilómetros por hora, una característica que incrementa el peligro porque concentra grandes volúmenes de lluvia sobre áreas ya saturadas por precipitaciones previas.

Las autoridades salvadoreñas confirmaron la evacuación de 95 personas, entre ellas 56 menores de edad, que fueron trasladadas a refugios temporales en Acajutla y La Libertad. Además, se reportaron al menos 55 viviendas anegadas, caída de árboles y daños en distintos sectores de la infraestructura urbana.

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Uno de los puntos más afectados fue el Puerto de La Libertad, donde el fuerte oleaje generó daños en instalaciones costeras y obligó al cierre preventivo de comercios y restaurantes. La preocupación también se extiende a las comunidades rurales, donde muchas viviendas están construidas con materiales precarios y son especialmente vulnerables a derrumbes y crecidas repentinas de ríos.

Ante este panorama, el Gobierno salvadoreño decretó la alerta naranja en todo el territorio nacional y suspendió las actividades educativas en escuelas y universidades para reducir riesgos entre la población.

Situación compleja en Costa Rica

La situación también es compleja en Costa Rica. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró la alerta amarilla para las regiones del Pacífico y la zona central del país, mientras que el Caribe y el norte permanecen bajo alerta verde. Las autoridades informaron que las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones en distintas localidades y obligaron a habilitar tres albergues para recibir a 32 personas evacuadas.

La principal preocupación se concentra en la provincia de Guanacaste, donde cinco personas permanecen desaparecidas tras el naufragio de dos embarcaciones ocurrido el lunes en medio del fuerte oleaje generado por la tormenta. Equipos del Servicio Nacional de Guardacostas continúan las tareas de búsqueda y rescate pese a las difíciles condiciones climáticas.

Alerta naranja en Guatemala

En el resto de la región, Guatemala mantiene una alerta anaranjada por el riesgo de deslizamientos e inundaciones, especialmente en zonas montañosas y cercanas a volcanes. Los servicios meteorológicos advierten que los acumulados de lluvia podrían alcanzar hasta 300 milímetros en algunos sectores de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

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Aunque Cristina perdió intensidad al convertirse en depresión tropical, los expertos señalan que las lluvias persistirán durante las próximas horas. La combinación de su circulación con la humedad remanente de otros sistemas atmosféricos mantiene elevado el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en buena parte de Centroamérica