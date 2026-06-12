Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos: qué dice el texto definitivo del pacto histórico que podría firmarse este fin de semana

La sombra de Donald Trump sobre las banderas de Irán y EEUU. Foto: Reuters/Dado Ruvic

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, oficializó el consenso en torno al texto definitivo para sellar un histórico acuerdo de paz entre los gobiernos de Irán y Estados Unidos. Las oficinas diplomáticas de Islamabad coordinan las gestiones de última hora entre las partes para pautar la firma del documento y las autoridades norteamericanas estiman una probabilidad superior al 80% para la fabricación del entendimiento bilateral durante las próximas jornadas en el continente europeo.

Las autoridades de la Casa Blanca confirmaron de forma paralela que el pacto estratégico contempla el desmantelamiento absoluto de los ensayos atómicos en territorio persa. El memorando de entendimiento incluye el cese de hostilidades en el Líbano y la apertura de las vías de navegación comercial en el Golfo Pérsico, motivo por el cual el gobierno de Suiza ofreció formalmente sus sedes diplomáticas para albergar la ceremonia de finalización de las disputas internacionales.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reúne con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en Islamabad. Foto: via REUTERS

Qué dice el texto original: los objetivos centrales del acuerdo de paz entre Irán y EEUU

Desmantelamiento nuclear: las agencias de seguridad de Teherán aceptaron la desarticulación completa de sus programas de desarrollo de armamento atómico.

Apertura de vías marítimas: las fuerzas navales liberarán de manera definitiva la circulación de buques petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz.

Alcance geográfico: la contención de los conflictos militares involucrará de forma simultánea a las soberanías de Irán, el Líbano, Israel y las naciones de la costa del Golfo.

Freno a las milicias: el entendimiento buscará neutralizar las escaladas bélicas de grupos armados como la organización proiraní Hezbolá.

El anuncio del entendimiento se propagó rápidamente a través de los canales digitales de los principales mandatarios de la región asiática. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, recurrió a su cuenta oficial en la plataforma X (Twitter) para convalidar los avances del proceso de pacificación y señaló: “Podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz y que Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos. La paz nunca ha estado tan cerca como ahora”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Abbas Araqchi, convalidó la inminencia del entendimiento en la misma red social tras anticipar el cierre de las tratativas, por ende, el funcionario persa adelantó: “Un ‘memorando de entendimiento’ con Estados Unidos estaba cerca, añadiendo que los detalles del mismo se compartirán “en el momento oportuno”.

Donald Trump junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Foto: REUTERS

El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, ratificó la viabilidad del instrumento internacional durante los actos oficiales de la jornada de este viernes. El funcionario norteamericano ponderó el potencial de transformación del documento, por lo cual el representante gubernamental manifestó: “La firma de un acuerdo de paz podría celebrarse este fin de semana en Europa. Los términos de lo que Irán define como memorando de entendimiento tienen “el potencial de transformar la región y conducir a una paz duradera”.

Finalmente, un alto miembro del funcionariado de Estados Unidos analizó bajo condición de anonimato el crecimiento del optimismo en los despachos presidenciales. “Sí, esperamos estar firmando este acuerdo en los próximos días. No puedo darles una fecha exacta. Si tuviera que decirles qué confianza tengo en que vayamos a firmar este acuerdo, quizá esta mañana habría dicho 75 por ciento, ahora probablemente es más bien entre 80 y 85 por ciento”, soltó.