Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del tiempo hoy, 14 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 9°.

Viento: 51 - 84 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 5°.

Mañana se esperan 9° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 5°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.