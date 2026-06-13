Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Santa Cruz: los datos del tiempo hoy, 14 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 14 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 29 - 48 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 38 - 61 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 42 - 69 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 51 - 84 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: -5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:41
Puesta del sol17:32
Horas de luz7h 51m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 14 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:41 y se pone a las 17:32, dando aproximadamente 7h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 14 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 51 - 84 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -1° -1° Oeste 33 - 41 km/h 0% Nubes y claros
02:00 -1° -1° Oeste 37 - 42 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 26 - 43 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 28 - 46 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 28 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 27 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 27 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 28 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 29 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 29 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 29 - 49 km/h 0% Cubierto
12:00 Oeste 31 - 53 km/h 0% Cubierto
13:00 Oeste 34 - 58 km/h 0% Cubierto
14:00 Oeste 35 - 58 km/h 0% Cubierto
15:00 Oeste 36 - 60 km/h 0% Cubierto
16:00 Oeste 34 - 61 km/h 0% Cubierto
17:00 Oeste 38 - 61 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 44 - 72 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 40 - 74 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 38 - 68 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 40 - 67 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 42 - 69 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 45 - 74 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 46 - 75 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Frío polar y tormentas en Buenos Aires:cuándo llueve y baja la temperatura a 3 °C

    Frío polar y tormentas en Buenos Aires: cuándo llueve y baja la temperatura a 3 °C

  2. A preparar el paraguas:cuándo vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires, según el pronóstico

    A preparar el paraguas: cuándo vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires, según el pronóstico

  3. Cambió el clima y se adelantan las tormentas:cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

    Cambió el clima y se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

  4. Alerta violeta por niebla:a qué hora se recomienda no salir en Buenos Aires y cómo sigue el clima esta semana

    Alerta violeta por niebla: a qué hora se recomienda no salir en Buenos Aires y cómo sigue el clima esta semana

  5. Alerta roja por nevadas en gran parte del país:qué provincias estarán afectadas y qué recomienda el SMN

    Alerta roja por nevadas en gran parte del país: qué provincias estarán afectadas y qué recomienda el SMN
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Semanas importantes para el Gobierno:cuándo es la fecha que quiere sesionar en el Congreso para tratar dos proyectos clave

Semanas importantes para el Gobierno: cuándo es la fecha que quiere sesionar en el Congreso para tratar dos proyectos clave

Qué es el salario dinámico y cómo se aplicará según la Reforma laboral del Gobierno

Reforma laboral 2026:el nuevo convenio internacional para repartidores y choferes de aplicaciones que desafía la ley del Gobierno

La millonaria cifra que el Ejército Argentino pagó por 400 camiones Unimog:cómo son los nuevos vehículos tácticos todoterreno

Economía

Aguinaldo de junio 2026 en las provincias:¿cuándo cobran los empleados públicos?

Aguinaldo de junio 2026 en las provincias: ¿cuándo cobran los empleados públicos?

Cómo será la renovación del histórico shopping Los Gallegos de Mar del Plata tras su venta

Pequeños cambios que impactan en el bolsillo:tener una casa energéticamente eficiente provoca un ahorro considerable en las tarifas de luz y gas

Escapadas de fin de semana largo:descuentos y promociones para viajar en la antesala de las vacaciones de invierno 2026

Internacionales

Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos:qué dice el texto definitivo del pacto histórico que podría firmarse este fin de semana

Acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos: qué dice el texto definitivo del pacto histórico que podría firmarse este fin de semana

Cristina ataca Centroamérica:inundaciones, evacuados y cinco desaparecidos por esta brutal tormenta

Tras la salida de SpaceX a la bolsa, Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo

El “monstruo submarino” de Canadá:así es Solus-XR, el vehículo sumergible que promete revolucionar la vigilancia marítima