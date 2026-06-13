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Temperaturas y lluvias en San Luis: los datos del tiempo hoy, 13 de junio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Nubes y claros
Viento
Este 9 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 23 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Este 21 - 46 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 26 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 12°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:26
Puesta del sol18:24
Horas de luz9h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 13 de junio de 2026, el pronóstico en San Luis indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:26 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 9h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 13 de junio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 26 - 49 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sureste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sureste 7 - 10 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sureste 8 - 12 km/h 0% Soleado
09:00 Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Sureste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Sureste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Sureste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
13:00 Sureste 22 - 41 km/h 0% Cubierto
14:00 Sureste 24 - 47 km/h 0% Cubierto
15:00 Este 23 - 47 km/h 0% Cubierto
16:00 Este 23 - 47 km/h 0% Cubierto
17:00 Sureste 23 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sureste 24 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Este 25 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Este 26 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Este 24 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 21 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Este 16 - 41 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sureste 10 - 33 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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