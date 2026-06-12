Escapadas de fin de semana largo: descuentos y promociones para viajar en la antesala de las vacaciones de invierno 2026

Destinos para disfrutar este fin de semana largo. Foto: NA.

Las promociones, descuentos y planes de financiación vuelven a convertirse en herramientas clave para quienes buscan aprovechar el último fin de semana largo antes de las vacaciones de invierno. En un escenario donde las personas intentan cuidar el bolsillo sin resignar la posibilidad de una escapada, las empresas del sector turístico detectaron un aumento sostenido en las búsquedas y reforzaron sus ofertas para captar la demanda de último momento.

Los principales actores de la industria coinciden en que los destinos tradicionales continúan liderando las preferencias de los argentinos. Mendoza, Bariloche, Córdoba, Mar del Plata, Puerto Iguazú y la Ciudad de Buenos Aires concentran gran parte de las consultas y reservas, aunque también comienzan a destacarse alternativas menos habituales tanto dentro del país como en el exterior.

Turismo para el fin de semana largo

Según datos relevados por distintas plataformas de viajes y alojamiento, Mendoza aparece como uno de los destinos con mayor crecimiento. En Despegar, las búsquedas para la provincia aumentaron un 73% respecto del mes anterior, mientras que Buenos Aires registró una suba del 53%. Completan el ranking Bariloche, Salta y Puerto Iguazú, que mantienen una fuerte demanda de cara al feriado.

Bariloche, Argentina. Foto: Unsplash

Desde la compañía señalaron que el interés por viajar se mantiene firme tanto para destinos nacionales como internacionales. La cercanía de las vacaciones de invierno y las promociones vigentes contribuyen a que muchos argentinos aprovechen este fin de semana largo como una oportunidad para realizar una escapada corta.

La Patagonia también muestra señales de crecimiento. Comodoro Rivadavia registró un incremento del 75% en las búsquedas y El Calafate un avance del 41%, impulsados por viajeros interesados en propuestas vinculadas a la naturaleza y las actividades típicas de la temporada invernal.

Por su parte, Booking observa una tendencia similar. La Ciudad de Buenos Aires encabeza las búsquedas nacionales, seguida por Mar del Plata, Tandil, Córdoba y Villa Carlos Paz. Desde la plataforma destacan que cada vez más viajeros adaptan sus planes a sus posibilidades económicas y aprovechan descuentos, cuotas y promociones especiales para concretar sus viajes.

La capital argentina también se prepara para recibir una importante cantidad de visitantes. Las estimaciones oficiales indican que más de 80.000 turistas llegarán durante el fin de semana largo, generando un impacto económico superior a los 22.000 millones de pesos. Además, la ocupación hotelera rondaría el 60%, superando ampliamente los niveles registrados durante el mismo período del año pasado.

En cuanto a los costos, las diferencias entre destinos siguen siendo significativas. Los paquetes turísticos para Mendoza parten desde los $437.695 por persona para dos noches, incluyendo vuelo y alojamiento. Santiago de Chile aparece como una de las alternativas internacionales más accesibles, con propuestas desde $537.673.

Puerto Iguazú ofrece opciones desde $646.566 por persona, mientras que Bariloche supera los $755.000 para una estadía similar. Entre los destinos internacionales más demandados también figura Río de Janeiro, con paquetes desde $833.799.

Las aerolíneas low cost y las empresas de transporte terrestre también registran un fuerte movimiento. En JetSmart destacan que Bariloche, Mendoza, Salta, Córdoba e Iguazú concentran gran parte de la demanda aérea. Mientras tanto, las compañías de micros observan una importante cantidad de reservas hacia Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Rosario, Tandil y otros destinos regionales.

A nivel internacional, Santiago de Chile lidera las búsquedas, seguido por Miami, Punta Cana, Río de Janeiro y Madrid. También sobresalen algunos destinos emergentes como Aruba y Kansas, este último impulsado por el interés de argentinos que ya comienzan a planificar viajes vinculados al próximo Mundial de Fútbol.

Río de Janeiro, en Brasil, emerge como uno de los destinos elegidos por los argentinos. Foto: Unsplash.

Con promociones activas, cuotas y descuentos especiales, el fin de semana largo de junio se consolida así como una de las últimas grandes oportunidades para viajar antes del inicio de la temporada alta de invierno.