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Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del tiempo hoy, 13 de junio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Neblina
10°
Viento
Norte 10 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
18°
Viento
Sur 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
14°
Viento
Sur 17 - 32 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 22 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 7m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 13 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:59 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 13 de junio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 22 - 42 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Norte 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Norte 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Norte 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Norte 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 6 - 10 km/h 0% Neblina
09:00 10° Norte 10 - 17 km/h 0% Neblina
10:00 11° 11° Norte 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Norte 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Norte 6 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Norte 6 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noroeste 4 - 17 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Oeste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Suroeste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
17:00 18° 18° Sur 7 - 17 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 17° Sur 9 - 16 km/h 0% Cubierto
19:00 16° 16° Sur 9 - 19 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Sur 11 - 20 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Sur 16 - 29 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Sur 17 - 32 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 14° 14° Sur 18 - 34 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 13° 13° Sur 22 - 42 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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