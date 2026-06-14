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Pronóstico en Tucumán: cómo estará el tiempo hoy, 14 de junio de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (6.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
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El pronóstico para Tucumán este 14 de junio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de 12°. Con vientos de 9 - 22 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Este 4 - 10 km/h
Lluvia
60% 0.4 mm
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Este 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Este 4 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 9 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 15°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 28m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 14 de junio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:07 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 6.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 14 de junio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 9 - 22 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Suroeste 9 - 22 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 13° 13° Suroeste 7 - 19 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 13° 13° Suroeste 7 - 17 km/h 80% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 13° 13° Suroeste 7 - 17 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 13° 13° Sur 7 - 16 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 13° 13° Sur 5 - 15 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 13° 13° Sureste 4 - 12 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 12° 12° Sureste 3 - 10 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 12° 12° Este 4 - 10 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 12° 12° Este 5 - 16 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Este 6 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 14° 14° Este 6 - 18 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Este 5 - 18 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Este 6 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Este 6 - 17 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Este 7 - 20 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Este 7 - 19 km/h 0% Cubierto
18:00 14° 14° Este 6 - 17 km/h 0% Cubierto
19:00 13° 13° Este 4 - 14 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Este 4 - 10 km/h 0% Cubierto
21:00 13° 13° Este 5 - 11 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Este 4 - 12 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Este 4 - 10 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Este 3 - 9 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tucumántiempo en Tucumán hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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