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Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el tiempo hoy, 14 de junio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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El pronóstico para Santiago del Estero este 14 de junio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de 10°. Con vientos de 17 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sureste 14 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Este 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Este 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 15°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 24m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 14 de junio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:05 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 14 de junio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Sur 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Sur 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Sureste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Sureste 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Sureste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Sureste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Sureste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Sureste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Sureste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Sureste 13 - 31 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Sureste 10 - 29 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Sureste 7 - 24 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Sureste 6 - 19 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Sureste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Este 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Este 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Este 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Este 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Este 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Este 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Este 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Este 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Este 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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