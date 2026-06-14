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Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el tiempo hoy, 14 de junio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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El pronóstico para Santa Fe este 14 de junio de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 19 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Cubierto
Viento
Sureste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Sureste 2 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 2 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 19 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 13°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 6m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 14 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 08:00 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 14 de junio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 19 - 38 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 19 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Sur 18 - 37 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Sur 18 - 37 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 10° Sur 18 - 38 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Sur 17 - 38 km/h 0% Cubierto
06:00 10° Sur 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sureste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
10:00 Sureste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sureste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° 10° Sureste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Sureste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Sureste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Sureste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
16:00 12° 12° Sureste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
17:00 12° 12° Sureste 2 - 11 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Sureste 1 - 8 km/h 0% Soleado
19:00 10° 10° Sureste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° 12° Sureste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° Sureste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Sureste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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