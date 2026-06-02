Subsidios a la luz y el gas: cómo saber si aún tengo el beneficio económico antes de la llegada del invierno

Tarifas de luz y gas Foto: -

Con la llegada de las bajas temperaturas y el consecuente incremento en la demanda de gas y la luz dentro de los hogares durante la temporada invernal, una creciente cantidad de usuarios en Argentina comenzó a prestar especial atención al costo de los servicios públicos. En este contexto, aumenta la necesidad de verificar si todavía se mantiene vigente el beneficio de subsidios sobre las tarifas, una ayuda clave para amortiguar el impacto del gasto energético.

Frente a posibles cambios en las políticas de asistencia estatal, cada vez más personas buscan confirmar su situación dentro del esquema de segmentación, con el objetivo de anticiparse a eventuales aumentos y organizar mejor su economía doméstica durante los meses de frío. El mayor uso de estufas, aires, calefactores y otros artefactos eleva el consumo mensual, lo que impacta directamente en las facturas y genera preocupación en muchas familias.

Frío Foto: Freepik

Cómo saber si no perdí el subsidio a la luz y el gas

La aplicación Mi Argentina ofrece una forma rápida y sencilla de chequear si un usuario mantiene activo el subsidio tanto en el servicio de electricidad como en el de gas.

Descargar la app Mi Argentina desde la App Store o Play Store. Registrar una cuenta con usuario y contraseña en la app. Acceder a la sección “Trámites” de la app. Allí visualizará los datos personales y el estado actualizado de los subsidios en ambos servicios. Si aparece la opción “sí” junto al período correspondiente, no habría modificaciones en la facturación vinculada a la asistencia estatal. Si no aparece activo el beneficio, la misma aplicación permite iniciar el proceso de inscripción o actualización de datos de manera online.

Servicios de luz y gas. Foto: NA

¿Cuáles son los requisitos para contar con el subsidio a la luz y el gas este invierno?

El acceso al subsidio está destinado a hogares que cumplan determinadas condiciones económicas y patrimoniales establecidas por el Estado. Entre los principales requisitos se destacan:

No superar ingresos por $4.303.391

Tener menos de dos propiedades

Contar con vehículos con más de tres años de antigüedad

Declarar correctamente la composición del grupo familiar

En este contexto, muchas familias pueden ver modificada su situación económica, por ejemplo, ante la pérdida de empleo o una disminución de ingresos, lo que puede permitirles acceder a la asistencia estatal. Para inscribirse o actualizar la información, los usuarios deben completar el formulario oficial, detallar los ingresos del hogar y enviar la solicitud bajo carácter de declaración jurada.

Frío en el AMBA Foto: NA

Además, existen canales de atención presencial y telefónica disponibles para realizar consultas, verificar el estado del beneficio y recibir orientación sobre el proceso de inscripción.

Sumado a eso, serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:

Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.

Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

¿Cómo me registro para obtener el subsidio a la luz y el gas?

Ingresá al trámite y completá el formulario para registrarte en el Registro para los Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Seguí los pasos indicados en el formulario con atención. Asegurate de revisar todos los datos ingresados. Este documento tiene carácter de Declaración Jurada. Al final, vas a obtener el código de confirmación de tu solicitud que vas a poder descargar como archivo PDF y que debés guardar como constancia. Ese código es importante para que puedas conocer el estado del trámite desde la aplicación o desde la web MiArgentina

¿Qué datos necesito para obtener el subsidio a la luz y el gas?

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas por red. Ingresá en este link para saber donde encontrar los números

El último ejemplar de tu DNI vigente.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico personal que utilizás con frecuencia.

Subsidios de luz y gas. Foto: NA

De cuánto será el aumento de luz y gas para el mes de junio 2026

Las tarifas de gas percibirán un aumento del 2,8% promedio en todo el país, mientras que las tarifas de luz en el AMBA aumentarán un 1,5% según los nuevos cuadros tarifarios del ente regulador de servicios públicos.

En ese marco, el organismo regulador implementó un incremento superior al 4,5% en las tarifas que cobrarán las compañías distribuidoras de electricidad, Edenor y Edesur, y una suba del 4,4% en el consumo de gas natural para Metrogas y Naturgy en el AMBA.

La decisión fue plasmada en el Boletín Oficial este viernes por el Ente Nacional de Regulador de Gas y la Electricidad (ENRGE), quien aprobó los nuevos cuadros tarifarios que deben aplicar la distribuidoras de todo el país desde el lunes 1° de junio.

Aumento en los servicios de luz y gas. Foto: NA.

La Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) establece 31 aumentos mensuales consecutivos entre 2025 y 2030 que regirán a partir de junio.

Aumento de gas

El caso de Metrogas establece los precios de la Ciudad de Buenos Aires y 11 partidos del conurbano bonaerense. Los montos sin subsidios serán:

Categoría R1 (la más baja) : $4151,79 en CABA y $4794,64 en el conurbano, lo que implica un alza de 4,4% respecto de mayo.

Categoría R4 (consumo más alto): hasta $99.190,28 en CABA y $53.903,91 en el Gran Buenos Aires.

En el caso de los clientes de Naturgy Ban, encargada de la distribución en 30 municipios del norte y oeste del conurbano bonaerense, la resolución 38 del ENRGE determinó cuáles serán los valores que deberán abonar los usuarios residenciales que no cuenten con subsidios:

Categoría R1 (la más baja): $3401,41.

Categoría R4 (consumo más alto): $36.423,39.

Aumentos en el gas Foto: Verte TV

Aumento de luz

El Gobierno estableció nuevos valores de distribución de energía eléctrica que se trasladarán a la factura final. Para los usuarios residenciales de Edenor de la categoría R1 el cargo fijo será de $1661,69 y el cargo variable de $71,518 por kWh.

Para los usuarios de Edesur, la categoría R1 establece un monto de $1629 y $70,513 respectivamente.