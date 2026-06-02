Reforma electoral en marcha: el Gobierno acelera negociaciones en el Congreso para eliminar las PASO.

El oficialismo tiene por delante una semana decisiva de negociaciones en el Senado para lograr aprobar el proyecto de reforma electoral que envió el Ejecutivo al Congreso. En este sentido, la mesa política de la Rosada con Manuel Adorni y Karina Milei a la cabeza tiene como prioridad el tema al repasar las iniciativas que avanzan en las cámaras legislativas.

Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en la Cámara Alta, dijo al respecto: “Los votos no están”. Javier Milei busca eliminar de raíz las PASO por más que la mayoría opta por una modificación que transforme las elecciones obligatorias en optativas.

Patricia Bullrich, senadora. Foto: NA

¿Qué opinan desde el oficialismo sobre la reforma electoral?

Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei se suman a la idea de la búsqueda de eliminar las PASO.

“Si las hacemos optativas, el gasto es igual porque hay que desplegar el operativo de las primarias en todo el territorio. Si no las podemos eliminar, hay que suspenderlas una vez más”, consignaron fuentes del oficialismo al medio TN, en referencia a lo ocurrido en las elecciones del 2025.

Karina Milei busca eliminar las PASO. Foto: Presidencia

Sin embargo, la Casa Rosada deja la puerta abierta para una posible negociación con bloques aliados, aquella oposición dialoguista, sobre el cambio en el sistema de primarias. Por su parte, el PRO, la UCR y el PJ sostienen que las elecciones primarias siguen siendo una herramienta clave para ordenar sus internas de cara a la elección general de octubre del 2027.

¿Qué piensan los aliados sobre la eliminación de las PASO?

El canal de comunicación entre el oficialismo y la oposición dialoguista comprendida por radicales y dirigentes del PRO quedó concentrado en Patricia Bullrich así como sucedió con la Ley Bases.

Por su parte, la bancada de la UCR liderada por Eduardo Vischi presentó un proyecto de ley para que las PASO pasen a ser optativas que transforma a las elecciones primarias en PAS: Primarias, Abiertas y Simultáneas, junto a otros cambios al régimen electoral.

Permite además adecuar la cantidad de mesas de votación según la estimación de participación, prohíbe el uso de recursos públicos para publicidad e incorpora plataformas oficiales como Mi Argentina para validar la identidad de los votantes y certificas avales, bajo la supervisión de la Justicia Nacional Electoral, con el objetivo de garantizar el anonimato y la transparencia.

Plantea también la chance de que un candidato a presidente que resulte primero en las primarias pueda elegir su compañero de fórmula entre los precandidatos que hayan competido en su misma agrupación.

Elecciones. Foto: REUTERS

El PRO, por su parte, acompaña la iniciativa radical aunque no coinciden en la inclusión del capítulo de Ficha Limpia dentro de la Reforma Electoral. Aquella iniciativa tomada como bandera por el macrismo que prohíbe que las personas condenadas en segunda instancia sean candidatas y modifica la Ley de Partidos Políticos.

En este sentido, el PRO pide que Ficha Limpia se discuta en un proyecto aparte y lo ha manifestado en una reunión con Bullrich en las oficinas de Vischi, en el segundo piso del Palacio del Congreso. La propuesta allí fue que ambos debates avancen en simultáneo pero por separado, y que las dos iniciativas lleguen el mismo día al recinto.

La decisión final quedará en manos de la mesa política del Gobierno.

¿Qué pasó con el proyecto de Ficha Limpia?

El proyecto de ley de Ficha Limpia quedó a un paso de ser sancionada el año pasado pero se cayó en el Senado por el cambio de posición de dos senadores de Misiones del Frente Renovador de la Concordia a último momento.

Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, miembros de la fuerza que lidera el exmandatario Carlos Rovira, votaron en contra de la norma frustrando su sanción luego de su aprobación en Diputados. Por eso mismo, el oficialismo se encuentra en búsqueda de apoyos para evitar que vuelva a repetirse ese escenario.

¿Cuál es el rol de Santilli en la búsqueda de aliados?

Diego Santilli, ministro del interior, mantiene hace semanas reuniones con gobernadores para buscar el respaldo a los proyectos del Gobierno, entre ellos la renombrada reforma electoral. Por esa razón conversó en los últimos días con los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz.

Diego Santilli. Foto: NA

En este sentido, el Gobierno tiene el apoyo del Encuentro Federal Misionero que lidera Carlos Rovira y ordenó a sus legisladores el acompañamiento de eliminación de las PASO. Carlos Arce y Sonia Rojas Decut en el Senado y Daniel Vancsick, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Oscar Herrera Ahuad en Diputados votarían a favor de la reforma.

Además, los gobernadores Marcelo Orrego de San Juan y Rogelio Frigerio de Entre Ríos tienen su apoyo comprometido con el proyecto de reforma electoral.

¿Qué propone la reforma electoral del Gobierno?

La reforma electoral del oficialismo busca integrar modificaciones a la Ley de Boleta Única de Papel que permitirán sumar un casillero para votar todas las categorías de un mismo partido como herramienta clave para el caso de elecciones simultáneas y que las provincias adhieran al sistema que ya se aplica a nivel nacional.

La Rosada tiene en mente la búsqueda de elecciones nacionales, provinciales y municipales en el mismo día y que la candidatura principal arrastre el voto del resto de las categorías.

En este sentido, para buscar la seducción de los gobernadores uno de los artículos establece que los gastos que genere el acto electoral en provincias y municipios queden a cargo del Gobierno nacional.

Elecciones. Foto: REUTERS

El mismo paquete incluye un proyecto de Ficha Limpia, elimina los aportes del Estado a los partidos políticos, quita límites de gastos y aumenta el tope de aportes privados, entre otros puntos.

“El proyecto se va a modificar. Nosotros vamos a insistir en la idea de eliminar las PASO, pero se modificará para que pueda haber consensos”, afirmó Patricia Bullrich al medio TN luego de la primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza el libertario Agustín Coto.

Aunque aún no se ha convocado a una segunda reunión, el tema se mueve en conversaciones informales para acercar posiciones. Tanto el oficialismo como la oposición tienen en cuenta que cualquier cambio en materia electoral necesita mayoría absoluta en ambas cámaras: 37 en el Senado y 129 en Diputados.