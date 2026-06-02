Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Reforma electoral en marcha: el Gobierno acelera negociaciones en el Congreso para eliminar las PASO

El oficialismo enfrenta una semana clave en el Senado para avanzar con la reforma electoral, en medio de negociaciones con aliados y opositores. La eliminación de las PASO es el principal objetivo, aunque persisten diferencias sobre su reemplazo.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 09:19
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Reforma electoral en marcha: el Gobierno acelera negociaciones en el Congreso para eliminar las PASO.
Reforma electoral en marcha: el Gobierno acelera negociaciones en el Congreso para eliminar las PASO.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El oficialismo tiene por delante una semana decisiva de negociaciones en el Senado para lograr aprobar el proyecto de reforma electoral que envió el Ejecutivo al Congreso. En este sentido, la mesa política de la Rosada con Manuel Adorni y Karina Milei a la cabeza tiene como prioridad el tema al repasar las iniciativas que avanzan en las cámaras legislativas.

Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en la Cámara Alta, dijo al respecto: “Los votos no están”. Javier Milei busca eliminar de raíz las PASO por más que la mayoría opta por una modificación que transforme las elecciones obligatorias en optativas.

Patricia Bullrich, senadora.
Patricia Bullrich, senadora. Foto: NA

¿Qué opinan desde el oficialismo sobre la reforma electoral?

Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei se suman a la idea de la búsqueda de eliminar las PASO.

“Si las hacemos optativas, el gasto es igual porque hay que desplegar el operativo de las primarias en todo el territorio. Si no las podemos eliminar, hay que suspenderlas una vez más”, consignaron fuentes del oficialismo al medio TN, en referencia a lo ocurrido en las elecciones del 2025.

Contenido Recomendado

El Gobierno trabaja en cambios para el proyecto de reforma electoral:¿qué plantea para las PASO?

El Gobierno trabaja en cambios para el proyecto de reforma electoral: ¿qué plantea para las PASO?

Reforma Electoral:el Gobierno pisa fuerte para tratar la eliminación de las PASO, pero recibió una noticia inesperada

Reforma Electoral: el Gobierno pisa fuerte para tratar la eliminación de las PASO, pero recibió una noticia inesperada
Karina Milei busca eliminar las PASO. Foto: Presidencia

Sin embargo, la Casa Rosada deja la puerta abierta para una posible negociación con bloques aliados, aquella oposición dialoguista, sobre el cambio en el sistema de primarias. Por su parte, el PRO, la UCR y el PJ sostienen que las elecciones primarias siguen siendo una herramienta clave para ordenar sus internas de cara a la elección general de octubre del 2027.

¿Qué piensan los aliados sobre la eliminación de las PASO?

El canal de comunicación entre el oficialismo y la oposición dialoguista comprendida por radicales y dirigentes del PRO quedó concentrado en Patricia Bullrich así como sucedió con la Ley Bases.

Por su parte, la bancada de la UCR liderada por Eduardo Vischi presentó un proyecto de ley para que las PASO pasen a ser optativas que transforma a las elecciones primarias en PAS: Primarias, Abiertas y Simultáneas, junto a otros cambios al régimen electoral.

Permite además adecuar la cantidad de mesas de votación según la estimación de participación, prohíbe el uso de recursos públicos para publicidad e incorpora plataformas oficiales como Mi Argentina para validar la identidad de los votantes y certificas avales, bajo la supervisión de la Justicia Nacional Electoral, con el objetivo de garantizar el anonimato y la transparencia.

Plantea también la chance de que un candidato a presidente que resulte primero en las primarias pueda elegir su compañero de fórmula entre los precandidatos que hayan competido en su misma agrupación.

Elecciones. Foto: REUTERS

El PRO, por su parte, acompaña la iniciativa radical aunque no coinciden en la inclusión del capítulo de Ficha Limpia dentro de la Reforma Electoral. Aquella iniciativa tomada como bandera por el macrismo que prohíbe que las personas condenadas en segunda instancia sean candidatas y modifica la Ley de Partidos Políticos.

En este sentido, el PRO pide que Ficha Limpia se discuta en un proyecto aparte y lo ha manifestado en una reunión con Bullrich en las oficinas de Vischi, en el segundo piso del Palacio del Congreso. La propuesta allí fue que ambos debates avancen en simultáneo pero por separado, y que las dos iniciativas lleguen el mismo día al recinto.

La decisión final quedará en manos de la mesa política del Gobierno.

¿Qué pasó con el proyecto de Ficha Limpia?

El proyecto de ley de Ficha Limpia quedó a un paso de ser sancionada el año pasado pero se cayó en el Senado por el cambio de posición de dos senadores de Misiones del Frente Renovador de la Concordia a último momento.

Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, miembros de la fuerza que lidera el exmandatario Carlos Rovira, votaron en contra de la norma frustrando su sanción luego de su aprobación en Diputados. Por eso mismo, el oficialismo se encuentra en búsqueda de apoyos para evitar que vuelva a repetirse ese escenario.

¿Cuál es el rol de Santilli en la búsqueda de aliados?

Diego Santilli, ministro del interior, mantiene hace semanas reuniones con gobernadores para buscar el respaldo a los proyectos del Gobierno, entre ellos la renombrada reforma electoral. Por esa razón conversó en los últimos días con los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz.

Diego Santilli.
Diego Santilli. Foto: NA

En este sentido, el Gobierno tiene el apoyo del Encuentro Federal Misionero que lidera Carlos Rovira y ordenó a sus legisladores el acompañamiento de eliminación de las PASO. Carlos Arce y Sonia Rojas Decut en el Senado y Daniel Vancsick, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Oscar Herrera Ahuad en Diputados votarían a favor de la reforma.

Además, los gobernadores Marcelo Orrego de San Juan y Rogelio Frigerio de Entre Ríos tienen su apoyo comprometido con el proyecto de reforma electoral.

¿Qué propone la reforma electoral del Gobierno?

La reforma electoral del oficialismo busca integrar modificaciones a la Ley de Boleta Única de Papel que permitirán sumar un casillero para votar todas las categorías de un mismo partido como herramienta clave para el caso de elecciones simultáneas y que las provincias adhieran al sistema que ya se aplica a nivel nacional.

La Rosada tiene en mente la búsqueda de elecciones nacionales, provinciales y municipales en el mismo día y que la candidatura principal arrastre el voto del resto de las categorías.

En este sentido, para buscar la seducción de los gobernadores uno de los artículos establece que los gastos que genere el acto electoral en provincias y municipios queden a cargo del Gobierno nacional.

Elecciones. Foto: REUTERS

El mismo paquete incluye un proyecto de Ficha Limpia, elimina los aportes del Estado a los partidos políticos, quita límites de gastos y aumenta el tope de aportes privados, entre otros puntos.

El proyecto se va a modificar. Nosotros vamos a insistir en la idea de eliminar las PASO, pero se modificará para que pueda haber consensos”, afirmó Patricia Bullrich al medio TN luego de la primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza el libertario Agustín Coto.

Aunque aún no se ha convocado a una segunda reunión, el tema se mueve en conversaciones informales para acercar posiciones. Tanto el oficialismo como la oposición tienen en cuenta que cualquier cambio en materia electoral necesita mayoría absoluta en ambas cámaras: 37 en el Senado y 129 en Diputados.

Reforma electoralCámara de Senadores
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cómo son los camiones UNIMOG U4000 del Ejército Argentino y de qué se trata el ambicioso plan de modernización

    Cómo son los camiones UNIMOG U4000 del Ejército Argentino y de qué se trata el ambicioso plan de modernización

  2. Investigan al Gobierno por presunta discriminación ideológica tras retirar el pliego de una jueza

    Investigan al Gobierno por presunta discriminación ideológica tras retirar el pliego de una jueza

  3. Reforma Laboral vigente:cómo funcionarán las indemnizaciones por despido que establece el nuevo Fondo de Asistencia Laboral

    Reforma Laboral vigente: cómo funcionarán las indemnizaciones por despido que establece el nuevo Fondo de Asistencia Laboral

  4. Javier Milei pidió “defender” a Israel en medio de la tensión en Medio Oriente:“Es el bastión de Occidente”

    Javier Milei pidió “defender” a Israel en medio de la tensión en Medio Oriente: “Es el bastión de Occidente”

  5. Javier Milei, presente en los ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos:su foto con el portaaviones USS Nimitz

    Javier Milei, presente en los ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos: su foto con el portaaviones USS Nimitz
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Investigan al Gobierno por presunta discriminación ideológica tras retirar el pliego de una jueza

Investigan al Gobierno por presunta discriminación ideológica tras retirar el pliego de una jueza

Reforma electoral en marcha:el Gobierno acelera negociaciones en el Congreso para eliminar las PASO

Renunció Néstor Lamboglia al ente que regula el gas y la electricidad tras menos de un mes en el cargo:quién lo reemplazará

Causa ARSAT:el juez debe definir si cita a indagatoria a los demás ex funcionarios involucrados

Economía

Cómo jubilarte en ANSES si te faltan años de aportes:guía fácil para completarlos

Cómo jubilarte en ANSES si te faltan años de aportes: guía fácil para completarlos

Cuenta DNI:una por una, todas las promociones y los descuentos para junio 2026

Alivio fiscal:la recaudación subió en mayo 1,7% y cortó nueve meses seguidos de caída

Con el aumento de junio 2026, el saldo negativo de la SUBE alcanza para un solo boleto en colectivo y trenes, y no cubre ni un viaje en subte

Internacionales

Un niño muerto y otras 17 personas fallecidas en el mayor ataque de Rusia a Ucrania en esta nueva fase de la guerra

Un niño muerto y otras 17 personas fallecidas en el mayor ataque de Rusia a Ucrania en esta nueva fase de la guerra

Canadá desafía a Estados Unidos con el rascacielos residencial más alto de Norteamérica:tendrá 106 pisos y 352 metros de altura

Quién es Francisca Caces Arias, la primera mujer piloto de F-16 que hizo historia en Sudamérica

Netanyahu le respondió a Trump y anunció que Israel seguirá actuando en el sur de Líbano “como estaba planeado”