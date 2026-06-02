Milei espera por nuevas alianzas regionales en Sudamérica tras las elecciones en Colombia y a la espera de lo que pase en Perú

El presidente de Argentina saludó al nuevo mandatario chileno y presenció su asunción. Foto: EFE

El Gobierno enmarca un mapa de alianzas en la región luego del triunfo en primera vuelta de Abelardo de la Espriella en Colombia, quien disputará la segunda vuelta con Iván Cepeda por la presidencia de su país. En este sentido, el oficialismo espera una reconfiguración de los organismos regionales a su favor teniendo en cuenta también el próximo desenlace de las elecciones en Perú cuando Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se enfrenten en segunda vuelta.

“Esperemos que gane De la Espriella. Ojalá ocurra así sigue avanzando la libertad en la región”, planteó un colaborador del presidente Javier Milei a Infobae. “Hablamos de una configuración regional que se hará sentir en organismos regionales, en particular en la Celac”, agregó otro importante funcionario para el mismo medio.

Abelardo de la Espriella, candidato a la presidencia de Colombia. Foto: REUTERS

¿Qué dijo Javier Milei sobre el triunfo de la derecha en Latinoamérica?

Aunque Javier Milei evitó tomar postura en la previa a los comicios colombianos, se expresó luego de la publicación de los resultados que dieron al abogado de la firma De la Espriella Lawyers Enterprise en primer lugar con un 43,74% de los votos por sobre el representante de la izquierda en el país, Cepeda, con el 40,90%.

“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años. De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, festejó Javier Milei en un mensaje vía X que fue compartido por el canciller Pablo Quirno.

LA LIBERTAD AVANZA



Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral.



Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad… — Javier Milei (@JMilei) June 1, 2026

En este sentido, Milei expresó que sus palabras se refieren a la creación de la alianza de naciones “para salvar a occidente” con la que fantasea. El vínculo del presidente argentino con el primer mandatario colombiano Gustavo Petro no es para nada bueno ya que han hecho públicas sus diferencias en redes sociales en más de una ocasión.

¿Cómo es el caso electoral de la derecha en Perú?

En este contexto, Perú surge como otro de los procesos electorales que la Casa Rosada observa con especial interés. El rumbo político del país vecino dibuja un panorama que genera expectativas dentro de la administración libertaria. Si bien algunos sostienen que el postulante más afín a Milei era el exintendente de Lima, Rafael López Aliaga, la ex primera dama Keiko Fujimori aparece como la figura respaldada por los sectores libertarios de cara a las elecciones del domingo. Cabe recordar que López Aliaga quedó excluido de la carrera tras obtener el 11,91 % de los sufragios en la primera vuelta y denunciar presuntas anomalías en la capital

Por su parte, Fujimori, que fue cuatro veces candidata a presidenta en 2011, 2016, 2021 y 2026, se enfrentará a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú por la presidencia del país. “El Perú ya probó copiando el experimento de Evo Morales en Bolivia, hace falta que vuelva el orden”, expresó un funcionario libertario a Infobae.

Keiko Fujimori, Perú, Reuters

A pesar de la evidente afinidad ideológica, consideran improbable que exista un apoyo del Gobierno antes de la votación. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que, una vez confirmados los resultados, el presidente Milei se pronuncie al respecto, tal como sucedió tras las elecciones en Colombia. Una actitud similar adoptó con el actual presidente de Chile José Antonio Kast, a quien felicitó luego de su victoria en la segunda vuelta del 14 de diciembre de 2025 frente a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

¿Cuál es la visión de Javier Milei sobre el nuevo escenario electoral latinoamericano?

Javier Milei considera optimista la posible reconfiguración del continente hacia la derecha política para la que apuesta el ganar peso en los organismos internacionales. “Perú va en la misma línea que Colombia y hay que sumar a los que ya están. (Nayib) Bukele en El Salvador, (José Raúl) Mulino en Panamá, (Jorge) Quiroga en Bolivia, (Daniel) Noboa en Ecuador, (José Antonio) Kast en Chile, (Santiago) Peña en Paraguay, (Luis) Abinader en Dominicana, Costa Rica and counting”, celebró un funcionario para Infobae.

“Hablamos de una configuración muy distinta a cuando Milei asumió. Un cambio de signo político regional. Veremos qué pasa en Brasil”, expresó en referencia a las elecciones del 4 de octubre en las que Lula Da Silva se enfrentará a Flavio Bolsonaro en las urnas por su cuarto mandato.

Javier Milei espera una reconfiguración política de América Latina. Foto: Presidencia

Más allá de las particularidades que distinguen a ambos procesos electorales, en Balcarce 50 interpretan los resultados de la región desde una misma perspectiva política. En ese marco, mantienen la expectativa de incorporar nuevos países al espacio de gobiernos de centroderecha en América Latina, una estrategia que Milei promueve en sintonía con el republicano Donald Trump con el objetivo de contrarrestar la influencia de los movimientos populistas en la región.

Desde esa visión, Colombia y Perú son considerados piezas fundamentales para el proyecto de posicionar al líder libertario como una referencia internacional del liberalismo, una caracterización que el asesor presidencial Santiago Caputo plasmó en su cuenta de X al describirlo como “el líder del mundo libre”.