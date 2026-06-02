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Un niño muerto y otras 17 personas fallecidas en el mayor ataque de Rusia a Ucrania en esta nueva fase de la guerra

Rusia lanzó una ofensiva masiva con decenas de misiles y cientos de drones contra varias ciudades de Ucrania. El ataque dejó al menos 18 muertos, incluido a un pequeño que fue hallado entre los escombros en Dnipró, y decenas de heridos en una nueva escalada del conflicto impulsada por Moscú.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 09:54
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Ataque ruso a Ucrania.
Ataque ruso a Ucrania. Foto: via REUTERS
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La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a escalar de forma dramática en las últimas horas tras uno de los ataques aéreos más intensos registrados desde el inicio de las hostilidades. Las autoridades ucranianas informaron este martes que el número de víctimas fatales ascendió a al menos 18 personas, entre ellas un niño, luego de una ofensiva masiva lanzada por las fuerzas rusas durante la madrugada contra varias ciudades del país.

Ataque ruso a Ucrania. Foto: REUTERS

Los mayores daños se registraron en Dnipró y Kiev, donde los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros de edificios residenciales e infraestructuras alcanzadas por los bombardeos. Según el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, al menos 12 personas murieron en Dnipró, mientras que otras seis fallecieron en la capital ucraniana, de acuerdo con el gobernador de Kiev, Timur Tkachenko.

Un niño muerto por los ataques de Rusia

Uno de los casos que más conmoción generó fue el hallazgo del cuerpo de un niño entre los restos de un edificio destruido en Dnipró. Las autoridades locales señalaron que las tareas de búsqueda continúan y no descartan que el número de víctimas pueda aumentar en las próximas horas.

Ataque ruso a Ucrania. Foto: REUTERS

Además de los fallecidos, decenas de personas resultaron heridas en distintas zonas del país. El ministro del Interior de Ucrania confirmó que también se registraron daños y lesionados en ciudades como Járkov, ubicada en el noreste del territorio ucraniano.

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La ofensiva marca un nuevo capítulo en la estrategia militar rusa. Se trata del primer ataque masivo desde que Moscú anunciara a finales del mes pasado el inicio de una campaña aérea dirigida contra centros de toma de decisiones del Estado ucraniano y objetivos estratégicos en Kiev.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó la operación y aseguró que los ataques estuvieron dirigidos contra empresas vinculadas al complejo industrial militar ucraniano y contra infraestructuras consideradas críticas en Kiev y otras seis regiones del país. Por su parte, las autoridades ucranianas indicaron que varias instalaciones energéticas fueron alcanzadas durante la ofensiva.

Ataque ruso a Ucrania. Foto: REUTERS

De acuerdo con el informe publicado por la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia empleó un total de 73 misiles de distintos tipos, incluidos 33 misiles balísticos, además de 656 drones de largo alcance. Moscú no confirmó estas cifras en su comunicado oficial.

La nueva oleada de ataques se produce en un contexto de creciente tensión. El presidente ruso, Vladímir Putin, había advertido el lunes que la guerra había entrado en una “nueva fase” tras el ataque ucraniano del pasado 22 de mayo contra una residencia estudiantil en Lugansk, donde murieron 21 personas, incluidos varios menores de edad. La declaración anticipó una escalada que ahora parece haberse materializado con una de las ofensivas más devastadoras de los últimos meses.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

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