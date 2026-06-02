Canal26.com estrena nueva imagen: más moderna, más intuitiva y pensada para nuestros lectores

Canal26.com estrena nuevo diseño para brindar una mejor experiencia a sus lectores y lectoras. Foto: Canal26.com

La transformación digital de Canal 26 suma un nuevo capítulo. Como parte del proceso de renovación que nuestro ecosistema de medios viene desarrollando desde hace más de un año, este 1 de junio presentamos el nuevo diseño de Canal26.com, una propuesta visual y funcional renovada, creada para ofrecer una experiencia de lectura más cómoda, dinámica e intuitiva.

El objetivo es simple: que encontrar lo que buscás sea más fácil que nunca.

La nueva versión del portal mantiene nuestra identidad, pero incorpora una estructura más moderna, con contenidos mejor organizados, una navegación más clara y una experiencia optimizada para todos los dispositivos. Ya sea que nos visites desde el celular, una computadora o una tablet, vas a encontrar un sitio adaptado a tu forma de consumir información.

Canal26.com estrena nuevo diseño para brindar una mejor experiencia a sus lectores y lectoras.

Las noticias que importan, donde tienen que estar

La portada fue rediseñada para destacar mejor los temas más relevantes del día. Las noticias de Argentina y el mundo cuentan ahora con una jerarquización más clara, permitiendo acceder rápidamente a los acontecimientos que marcan la agenda nacional e internacional.

Además, incorporamos nuevos espacios visuales para facilitar el descubrimiento de contenidos y mejorar los recorridos de lectura, en el que cada sección tiene un espacio propio sin dejar de dialogar con el resto del sitio.

También tenemos integración permanente de datos en vivo, como la cotización actualizada del dólar y otras variables económicas de referencia, y la cobertura en tiempo real de las noticias que así lo requieren.

La navegación también fue simplificada para que acceder a las distintas secciones resulte más rápido y natural, con accesos directos a Política, Economía, Internacionales, Clima, Turismo, Planeta y otros verticales temáticos.

Más espacio para las voces y los contenidos especiales

Además de los contenidos de nuestro staff de periodistas, la nueva web incorpora un apartado especialmente dedicado a Opinión, donde encontrarás análisis, reflexiones y perspectivas de expertos sobre los temas que atraviesan la actualidad.

También ganan protagonismo algunas de las secciones más elegidas por nuestra audiencia, como Turismo, Tendencias, Recetas, 26 Planeta, que ahora cuentan con una presentación visual más atractiva y una mejor organización de contenidos.

Canal26.com estrena nuevo diseño para brindar una mejor experiencia a sus lectores y lectoras.

Shorts, videos y nuevas formas de informarse

Sabemos que las formas de consumir noticias evolucionan constantemente. Por eso, el nuevo Canal26.com integra de manera más visible los contenidos audiovisuales, incluyendo los Shorts del momento, tanto de actualidad como de Planeta, para quienes prefieren informarse a través de formatos breves y dinámicos.

Esta integración permite combinar profundidad periodística con nuevas experiencias de consumo, adaptadas a los hábitos digitales actuales.

Una experiencia renovada para Canal 26 en vivo

Uno de los grandes protagonistas de esta nueva etapa es la página de Canal 26 en vivo.

La transmisión en directo ahora cuenta con una presentación completamente renovada, diseñada para que seguir la señal resulte más simple, cómodo y atractivo. Junto al reproductor en vivo, los usuarios pueden consultar la programación actualizada, conocer qué programa está al aire en cada momento y descubrir cuál será el contenido que llegará a continuación.

Canal26.com estrena nuevo diseño para brindar una mejor experiencia a sus lectores y lectoras. Foto: Canal26.com

En la misma página podrás navegar también otras señales del Multimedio, como Latina TV, Telemax, MusicTop y Tierra Mía.

Además, esta sección reúne contenidos relacionados, videos destacados, shorts y accesos rápidos a las principales áreas del portal, convirtiéndose en un verdadero punto de encuentro entre la televisión y el ecosistema digital de Canal 26.

Un sitio preparado para seguir creciendo

Este rediseño no es un punto de llegada, sino un paso más dentro de un proceso de evolución permanente.

La nueva plataforma fue pensada para acompañar el crecimiento de nuestros contenidos, incorporar nuevas funcionalidades y seguir mejorando la experiencia de quienes eligen informarse con nosotros todos los días.

Más moderno, más rápido, más visual y más fácil de navegar: así es el nuevo Canal26.com.

Bienvenidos a esta nueva etapa.