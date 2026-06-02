Cómo jubilarte en ANSES si te faltan años de aportes: guía fácil para completarlos

ANSES permite regularizar años de aportes faltantes mediante el Plan de Pago de Deuda Previsional establecido por la Ley 27.705. Foto: NA.

Miles de argentinos llegan a la edad jubilatoria sin completar los 30 años de aportes exigidos por el sistema previsional. La informalidad laboral, los períodos sin registración o las interrupciones en la actividad económica suelen generar vacíos que dificultan el acceso a una jubilación.

Para atender estas situaciones, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional, una herramienta creada por la Ley 27.705 que permite regularizar períodos sin aportes y avanzar con el trámite jubilatorio.

Las personas que alcanzaron la edad jubilatoria pero no reúnen 30 años de aportes pueden acceder a una moratoria previsional vigente. Foto: Freepik

Este mecanismo posibilita completar los años faltantes mediante la compra de unidades de pago previsional. Dependiendo de cada situación, la deuda puede abonarse a través de cuotas descontadas del futuro haber jubilatorio o mediante pagos electrónicos realizados antes de acceder al beneficio.

Atención nuevos jubilados: quiénes pueden solicitar el Plan de Pago de Deuda Previsional

La normativa está dirigida a dos grupos de personas. Por un lado, quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria pero no reúnen los 30 años de aportes requeridos. Por otro, trabajadores en actividad que todavía no cumplen la edad para jubilarse, pero saben que no llegarán a completar los años de servicios exigidos.

En el caso de las mujeres, la edad jubilatoria es de 60 años, mientras que para los hombres es de 65 años. Aquellos que ya alcanzaron esa edad pueden adherirse al plan y regularizar los períodos faltantes mediante un sistema de cuotas que se descuentan directamente del haber previsional una vez otorgada la jubilación.

Antes de aprobar la adhesión al plan, ANSES realiza una evaluación de la historia laboral y la situación patrimonial del solicitante. Foto: Pexels.

Antes de aprobar la solicitud, ANSES realiza una revisión de la historia laboral y analiza diversos aspectos vinculados a la situación económica y patrimonial del solicitante.

Sin embargo, existen algunas restricciones. Por ejemplo, determinadas personas que ingresaron a moratorias previsionales anteriores y mantienen cuotas impagas desde antes del 31 de diciembre de 2021 podrían quedar excluidas del beneficio.

Cuáles son los períodos que se pueden regularizar para la jubilación en ANSES

La cantidad de años que pueden incorporarse depende de la situación de cada persona y de la modalidad utilizada para completar los aportes.

Los períodos a regularizar no pueden superponerse con empleos registrados, monotributo o actividad autónoma declarada. Foto: Pexels.

Para los trabajadores que aún se encuentran en actividad, la ley permite regularizar períodos anteriores al 31 de marzo de 2012 inclusive. Esto significa que los meses sin aportes registrados hasta esa fecha pueden ser adquiridos mediante pagos electrónicos.

En tanto, para quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria, el régimen contempla la posibilidad de regularizar períodos anteriores a diciembre de 2008 inclusive.

Un aspecto fundamental es que los períodos a incorporar no pueden coincidir con trabajos registrados formalmente. Es decir, solamente pueden regularizarse meses en los que no existieron aportes declarados bajo relación de dependencia, monotributo o actividad autónoma. Por este motivo, ANSES verifica detalladamente la historia laboral antes de validar cada período solicitado.

Qué evalúa ANSES y cuáles son los motivos de rechazo

La aprobación del Plan de Pago de Deuda Previsional no es automática. El organismo realiza una evaluación socioeconómica y patrimonial para determinar si la persona cumple con los requisitos establecidos por la normativa.

Los trabajadores en actividad también pueden completar aportes faltantes para mejorar sus posibilidades de acceder a una futura jubilación. Foto: ANSES

Entre los aspectos que se analizan se encuentran:

Los ingresos declarados durante los últimos doce meses.

Los niveles de consumo.

Los movimientos asociados a tarjetas de crédito.

La situación patrimonial general del solicitante.

Titularidad de inmuebles, vehículos y otros bienes registrables.

Si los indicadores económicos o patrimoniales superan determinados parámetros fijados por la reglamentación vigente, la adhesión al plan podría ser rechazada.

También pueden surgir observaciones cuando existen incompatibilidades con otras prestaciones previsionales o beneficios que no pueden coexistir con este régimen.

A su vez, la normativa establece ciertas limitaciones para quienes acceden al plan. Entre ellas, se encuentra una restricción temporal para operar en el mercado oficial de cambios y adquirir dólares al tipo de cambio regulado.

El trámite puede iniciarse a través de Mi ANSES y requiere la solicitud de un turno para completar la gestión previsional. Foto: ANSES

Paso a paso: cómo completar el trámite de jubilación sin los 30 años de aporte

El primer paso consiste en revisar la historia laboral a través de Mi ANSES o mediante atención presencial en una oficina del organismo. Allí se puede verificar cuántos años de aportes están registrados y cuántos períodos faltan para alcanzar los requisitos jubilatorios. Una vez realizada esa consulta, el interesado debe solicitar un turno para iniciar formalmente el trámite. Durante la gestión será necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y toda la documentación laboral que resulte pertinente. En el caso de los trabajadores activos, ANSES habilita la generación de Volantes Electrónicos de Pago (VEP) para cancelar los períodos que se desean regularizar. Por su parte, quienes ya tienen la edad jubilatoria reciben un cálculo automático de las unidades de pago previsional necesarias para completar los años faltantes. El organismo también determina la cantidad de cuotas y el monto que será descontado mensualmente del futuro haber jubilatorio. Tras la adhesión al plan, ANSES continúa con la evaluación previsional habitual y, una vez verificados todos los requisitos, define si corresponde otorgar la jubilación solicitada.

De esta manera, miles de personas que no lograron reunir los 30 años de aportes pueden acceder a una alternativa legal para completar su historia previsional y obtener el beneficio jubilatorio.