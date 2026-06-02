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¿Santander o Galicia? Cuál es el banco que rinde más para invertir en un plazo fijo

Una comparación entre Banco Santander y Banco Galicia muestra diferencias en la rentabilidad ofrecida, con una entidad que hoy permite obtener mayores ganancias por el mismo capital invertido.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 11:37
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Plazo fijo; tasas de interés. Foto: NA (Damián Dopacio)
Plazo fijo; tasas de interés. Foto: NA (Damián Dopacio)
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Los plazos fijos continúan siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas argentinos que buscan preservar el valor de sus pesos con una inversión simple y de bajo riesgo. En un contexto de tasas de interés más moderadas que las registradas en años anteriores, resulta clave comparar qué ofrecen actualmente las principales entidades financieras del país.

Entre los bancos privados más importantes de Argentina, Banco Santander y Banco Galicia presentan propuestas similares para quienes desean constituir un plazo fijo tradicional en pesos, aunque existen algunas diferencias en los requisitos de acceso y en la rentabilidad ofrecida.

Billetes argentinos; plazo fijo. Foto: NA.
Los diferentes rendimientos de los plazos fijos. Foto: NA.

¿Cuál es el rendimiento actual del plazo fijo en Banco Santander?

Banco Santander comercializa su producto bajo el nombre de “Súper Plazo Fijo”, una inversión que puede constituirse desde los $500 y con un plazo mínimo de 30 días. La entidad permite operar tanto en pesos como en dólares a través de home banking, la aplicación móvil o sucursales.

Según la información oficial publicada por el banco, un plazo fijo tradicional en pesos presenta actualmente una Tasa Nominal Anual (TNA) de referencia cercana al 15%. Con ese rendimiento, una inversión de $1.000.000 a 30 días genera aproximadamente $12.500 en intereses al vencimiento.

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Además del plazo fijo tradicional, Santander ofrece versiones UVA y precancelables para quienes buscan cobertura frente a la inflación o mayor flexibilidad para disponer de los fondos antes del vencimiento.

¿Cuánto paga hoy un plazo fijo en Banco Galicia?

Banco Galicia también mantiene una oferta de plazo fijo tradicional en pesos con un plazo mínimo de 30 días y un monto inicial accesible desde $100. La entidad permite realizar la operación de manera completamente online a través de su aplicación o del home banking y su TNA ronda el 18,25%, por lo que si se deposita $1.000.000, se obtiene un retorno de $15.208.

Cabe resaltar que si bien el banco no publica una tasa fija visible en la página principal del producto y remite a su simulador para conocer la rentabilidad vigente, el rendimiento del plazo fijo tradicional se encuentra en línea con las tasas que actualmente ofrece el sistema financiero privado argentino. La entidad también dispone de alternativas ajustadas por UVA y versiones precancelables para quienes buscan protegerse de la inflación.

Santander vs. Galicia: ¿cuál conviene más?

Al comparar exclusivamente el plazo fijo tradicional, Santander ofrece una referencia pública de rendimiento cercana al 15% nominal anual, mientras que Galicia requiere consultar la tasa vigente mediante su simulador online.

En términos operativos, Galicia permite comenzar con una inversión mínima de apenas $100, mientras que Santander exige un monto inicial de $500. Ambos bancos ofrecen constitución digital, renovación automática y opciones de plazo fijo UVA para quienes buscan alternativas vinculadas a la evolución de los precios.

Plazo fijo; monedas. Foto: Unsplash.
Los intereses que dan los plazos fijos. Foto: Unsplash.

Por supuesto, la diferencia de la TNA entre el Santander y Galicia hace que hoy la opción de este último sea más rentable, más aún si se tiene en cuenta que el diferencial de los intereses ganados se incrementaría mucho más si es que se deposita un capital mayor al inicio.

Para los ahorristas que priorizan simplicidad y seguridad, las dos entidades continúan siendo opciones sólidas dentro del mercado argentino. Sin embargo, antes de invertir conviene verificar la tasa actualizada en cada banco, ya que los rendimientos pueden modificarse según las condiciones del mercado y la política comercial de cada entidad.

Plazo fijoBancosEconomía argentinaSantander
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

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